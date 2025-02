Od marca podwyżki biletów jednorazowych i okresowych WKD

Będzie podwyżka biletów jednorazowych i okresowych w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Chodzi m.in. o bilety jednorazowe do 38 i powyżej 38 minut. Te pierwsze dotychczas kosztowały 5,5 zł, a od marca będą kosztowały 6,30. Cena biletów powyżej 38 minut wrośnie z 8 zł do 9,20 zł. Jedynie bilety do 19 minut pozostaną w dotychczasowych cenach. Podwyżki wejdą w życie 3 marca.