Mieszkańcy czekali na nią od lat. Nowa droga w Górnej Woli w gminie Jedlińsk Anna Orzeł 09.11.2023 10:35 Zakończyła się przebudowa drogi w Górnej Woli w gminie Jedlińsk. Na 187 metrach zyskała nawierzchnię z asfaltu, obustronne przydrożne oznaczenia oraz zjazdy na posesję. Inwestycja kosztowała blisko 400 tysięcy złotych.

Mieszkańcy czekali na nią od lat. Nowa droga w Górnej Woli w gminie Jedlińsk (autor: FB/Urząd Gminy w Jedlińsku)

Mieszkańcy Górnej Woli od lat czekali na budowę drogi. Tych niespełna dwieście metrów sprawiało ogromny problem. Jak tłumaczy sołtys Górnej Woli Stanisław Struzik – Jesienią czy zimą dojazd do domów był praktycznie niemożliwy.

– Chodziliśmy do Wójta. Wójt pomógł nam. Brakowało, no jednak to doły były, przejechać nie można było, w ogóle przyjechać nie można było. Teraz odżyją trochę. 11 mieszkań tutaj powstało nowych – mówi Struzik.

Wcześniej gruntowa, doraźnie utwardzana, teraz - asfaltowa. Ta droga to nowa jakość zapewnia wójt Jedlińska Kamil Dziewierz.

– Została wybudowana droga od podstaw. Mówimy o pełnej podbudowie, pewnej nawierzchni, ścieralnej nawierzchni, ale to, co przede wszystkim pobocza. Droga długo wyczekiwana – mówi Dziewierz.

Budowanie autostrad i dróg ekspresowych należy do państwa. Jak przypomina wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski – obowiązkiem samorządów jest dbanie o dobry stan i bezpieczeństwo dróg lokalnych.

– Dla tej lokalnej społeczności Górnej Woli najważniejsza jest właśnie ta droga, na którą czekali wiele, wiele lat. Taki nieduży nawet odcinek stanowi olbrzymią wartość dla nich. Po prostu chcą żyć w komforcie. Chcą mieć lepsze warunki do życia – mówi Rajkowski.

Droga kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. Blisko połowa pieniędzy pochodziła z budżetu samorządu Mazowsza.

W sumie, w ostatnich latach, w gminie Jedlińsk przebudowano kilkanaście kilometrów dróg.

Czytaj też: Zalew w Siczkach zabezpieczony po uszkodzeniu śluzy. „Przecięcie łańcucha jest już niemożliwe”