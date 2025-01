Na Mazowszu powstanie prawie 180 km nowych dróg. Znamy plany GDDKiA na 2025 rok Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.01.2025 16:57 Ponad 65 km autostrad, 70 km dróg ekspresowych i 38 km obwodnic — Mazowiecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2025 roku będzie kontynuować budowę prawie 180 km dróg. W ramach realizacji zadania z rządowego „Programu budowy 100 obwodnic” z dziewięciu miast w województwie mazowieckim wyprowadzony ma zostać ruch tranzytowy.

Rozrasta się sieć dróg krajowych w woj. mazowieckim (autor: GDDKiA Warszawa/X)

Mazowiecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada w 2025 roku budowę prawie 180 km nowych dróg na Mazowszu. Wśród najważniejszych są: A2 Siedlce — Biała Podlaska i S7 Płońsk — Kiełpin.

Rzeczniczka Mazowieckiego Oddziałku GDDKiA Małgorzata Tarnowska informuje, że realizowane są także zadania z rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”.

— Dzięki niemu z dziewięciu miast w województwie mazowieckim wyprowadzimy ruch tranzytowy. Dwie obwodnice Lipska i Pułtuska są w realizacji. Kolejnych siedem jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej lub uzyskiwania decyzji środowiskowej — mówi Tarnowska.

W 2025 ruszą przetargi na poszerzenie o dodatkowy pas ruchu autostrady A2.

— Pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa. Całość inwestycji prowadzi oddział w Łodzi, który zajmuje się także realizacją dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Wieniawy — informuje Tarnowska.

GDDKiA będzie kontynuować prace związane z dostosowaniem DK7 do parametrów trasy ekspresowej na północ od stolicy.

W realizacji jest odcinek Płońsk — Czosnów. Umowne terminy zakładają zakończenie prac w 2025 roku. Jak dodaje Tarnowska, terminy mogą jednak ulec zmianie.

— Niemniej w rozpatrywaniu są roszczenia wykonawców, co oznacza, że terminy mogą ulec zmianie — zaznacza Tarnowska.

Drogowcy czekają na rozpatrzenie wniosku o decyzję ZRID dla 9-kilometrowego odcinka Czosnów — Kiełpin.

— Zakończenie wszystkich prac na tym odcinku przewidziane jest w połowie 2027 roku. W październiku 2024 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Kiełpin — Warszawa — mówi Tarnowska.

Ważne inwestycje zaplanowano też na A2 na wschód od stolicy. Cztery odcinki pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską, o łącznej długości ponad 65 km (do tego jeszcze 2 km sąsiedniego odcinka od węzła Siedlce Południe), GDDKiA planuje oddać do ruchu w 2025 roku.

Realizowane inwestycje

Na Mazowszu w realizacji jest ok. 176 km nowych tras o wartości ponad 9,5 mld zł:

A2 Siedlce – Biała Podlaska (cztery odcinki o łącznej długości 65,4 km),

S7 Płońsk – Kiełpin (cztery odcinki o łącznej długości 43,6 km),

DK79 obwodnica Lipska (6,4 km),

DK61/57 obwodnica Pułtuska (20 km),

DK50 obwodnica Kołbieli (11,3 km),

S12 gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego – Wieniawa (dwa odcinki o łącznej długości 29,1 km).

Inwestycje w przygotowaniu

Na różnym etapie przygotowania do realizacji jest prawie 400 km dróg o szacunkowej wartości przekraczającej 30 mld zł, zapisanych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku) oraz Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030:

A2 Biała Podlaska – gr. państwa (Kukuryki),

S7 Kiełpin – Warszawa,

S12 Wieniawa – Radom Południe (S7),

S12 Radom – obwodnica Puław,

S19 Lubartów – Białystok (gr. woj. podlaskiego - Łosice - gr. woj. lubelskiego),

S17 Drewnica – Ząbki,

S17 Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt),

DK9 obwodnica Skaryszewa,

DK62 obwodnica Łochowa,

DK60 obwodnica Ciechanowa,

DK60 obwodnica Łącka,

DK53 obwodnica Ostrołęki,

DK63 obwodnica Siedlec,

DK62/63 obwodnica Sokołowa Podlaskiego,

DK79 obwodnica Zwolenia,

S50/A50 Obwodnica Aglomeracyjna Warszawy (trwają prace nad zachodnią częścią trasy od skrzyżowania z S10 i S7 na północy do przecięcia z S7 na południe od stolicy),

S10 od Torunia (A1) do połącznia z OAW i S7.

