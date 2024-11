Gęste mgły na Mazowszu. Jest ostrzeżenie IMGW dla prawie całego województwa RDC 05.11.2024 16:20 Gęste mgły na Mazowszu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla naszego województwa. „Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wyniesie poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź” - podają synoptycy.

Gęsta mgła na Mazowszu. Ostrzeżenia IMGW dla całego regionu

Noc z wtorku na środę będzie objęta ostrzeżeniami I stopnia przed gęstą mgłą - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

Alert dotyczy przeważającej części kraju z wyjątkiem północno - zachodnich i wschodnich krańców Polski. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać od wtorku godz. 19 do środy w zależności od regionu między godz. 9 a 11. Instytut w czasie obowiązywania ostrzeżenia prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź.

W środę na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju małe lub umiarkowane. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 6 st. C w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych.

W nocy ze środy na czwartek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie duże, na północnym zachodzie możliwe opady mżawki. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie wzrost zachmurzenia do dużego. Termometry wskażą najniższą temperaturę na wschodzie ok. minus 3 st. C, natomiast najcieplej będzie nad morzem do 5 st. C. W pozostałej części kraju temperatura będzie się wahać między minus 3 st. C a 0 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego.

"Prawdopodobnie noc z środy na czwartek również zostanie objęta ostrzeżeniami przed gęstą mgłą" - ostrzegła synoptyczka.

