Kiedy pierwszy śnieg na Mazowszu? Mamy prognozę pogody na listopad [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 04.11.2024 20:44 Śnieg możliwy jeszcze w listopadzie. Wiemy, jaka będzie pogoda w regionie. Jak zapowiadają synoptycy, ma być stosunkowo ciepło i sucho, ale niewykluczone są opady białego puchu w drugiej połowie miesiąca.

Śnieg (autor: pixabay)

Jeszcze w listopadzie możliwy pierwszy śnieg na Mazowszu. Synoptycy przedstawili prognozę dla naszego regionu na ten miesiąc. Ma być stosunkowo ciepło i sucho. Szczególnie w pierwszej połowie miesiąca.

- Aktualne prognozy długoterminowe przewidują, że średnia temperatura może być o 0,5 do 1 stopnia Celsjusza wyższa od wieloletniej normy. Co więcej, maksymalna temperatura powietrza może dochodzić do około 10 stopni Celsjusza, co jak na listopad jest dość przyjemnym akcentem - mówi dr Radosław Droździoł z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Więcej deszczu może pojawić się pod koniec miesiąca.

- Wyraźniej deszczowych dni możemy spodziewać się w trzeciej dekadzie miesiąca. Mimo to prognozy sugerują, że listopad jako całość może przynieść mniej opadów niż wynosi norma dla tego okresu - dodaje Droździoł.



Ale deszcz to nie wszystko - niewykluczone, że pojawi się pierwszy śnieg!

- Wszyscy miłośnicy śniegu będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Do 13 listopada prognozy nie wskazują na opady śniegu, które być może pojawią się później - wskazuje.



Opady śniegu będą jednak dość słabe. Szanse na utworzenie się stałej pokrywy będą dość niskie.

