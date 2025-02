Jaki będzie koniec zimy na Mazowszu? „Więcej deszczu niż śniegu” [PROGNOZA] Adam Abramiuk 21.02.2025 15:51 Jeszcze tylko miesiąc i będzie wiosna. Jakiej pogody możemy spodziewać się na Mazowszu w ostatnich tygodniach zimy? IMGW zapowiada temperaturę na plusie, początek marca ma być jednak deszczowy.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami (autor: RDC)

21 marca zacznie się kalendarzowa wiosna. To oznacza koniec mrozów, więcej słońca i coraz dłuższe dni. W ciągu ostatnich tygodni zimy czeka nas łagodna pogoda.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w weekend i na początku następnego tygodnia do Polski zacznie płynąć cieplejsze powietrze.

Na przełomie lutego i marca temperatura w województwie mazowieckim będzie wynosić kilka stopni Celsjusza powyżej zera, a noce zapowiadają się mroźno. Później będzie się systematycznie ocieplać. W połowie przyszłego miesiąca ma być około 10 st., a następnie powyżej tej granicy.

– Nawet do 20 marca, czyli do końca zimy, anomalia termiczna na Mazowszu będzie dodatnia. Ma sięgać nawet od 2 do 4 stopni powyżej normy – mówi synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka.

Początek marca przyniesie jednak deszcz.

– Zwłaszcza pierwsza dekada marca ma być deszczowa, ale ma być w miarę ciepło, więc możemy spodziewać się opadów przeważnie już samego deszczu – wyjaśnia.

W ostatnich dniach zimy suma opadów powinna być już w normie lub poniżej.