30 mln zł do wydania. Ostatnie dni na zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza Anna Orzeł 20.02.2025 22:22 2 marca minie nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do podziału jest 30 milionów złotych. Jak zachęca wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski, każdy pomysł jest ważny, bo jego realizacja ma znaczenie dla lokalnej społeczności.

Startuje 12. edycja budżetu obywatelskiego (autor: UM Warszawa)

To 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 30 milionów złotych, tak jak w ubiegłym roku. Czas na zgłaszanie projektów i zbieranie podpisów skończy się 2 marca.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa bez względu na wiek. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Projekty muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców regionu, zgodne z zakresem zadań województwa, możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a także zrealizowane na nieruchomości, do której województwo ma tytuł prawny – jeżeli jest to projekt inwestycyjny.

– Liczę na bardzo dużą aktywność mieszkańców. Potrzeba zdobyć 50 podpisów i oczywiście włożyć swoją pracę, a więc napisać projekt, który później, po ocenie merytorycznej, będzie głosowany – mówi wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski.

Jak zapewnia szef radomskiej delegatury Urzędu marszałkowskiego Dawid Ruszczyk, autorzy projektów, którzy potrzebują pomocy, mogą na nią liczyć.

– Jeżeli nie wiecie albo macie jakieś wątpliwości, też zapraszamy do kontaktu telefonicznego albo osobistego w delegaturze. Przy każdym pomyśle pomożemy, wskażemy jak trzeba wypełnić ten wniosek. Możemy też pokazać jakie projekty w ubiegłych latach powstały, które mogą być inspiracją dla nowych rzeczy – tłumaczy.

Budżet Obywatelski Mazowsza. Jak zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić przez stronę bom.mazovia.pl. Drugą opcją jest formularz papierowy, który należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie, lub w jednej z delegatur w: Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie lub Wołominie.

Projekt oraz lista poparcia muszą być złożone na poprawnych formularzach, które można pobrać ze strony bom.mazovia.pl.

Mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty do 2 marca. Wyniki ocen projektów zostaną przedstawione do 18 czerwca.

Głosowanie będzie trwać od 25 lipca do 7 września. Projekty wybrane do realizacji mieszkańcy poznają do 19 września 2025 r.

