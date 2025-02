Gęste mgły na Mazowszu. Widzialność nawet poniżej 200 m [ALERT IMGW] RDC 28.02.2025 09:14 Powiaty w pasie od Płocka do Ostrołęki w województwie mazowieckim zostały objęte ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed mgłami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Alerty będą obowiązywały do godz. 12.

Mgła w Warszawie (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla części województwa mazowieckiego.

Synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Będą one obowiązywać najpóźniej do godz. 12.

Alertami objęto powiaty:

ostrołęcki, Ostrołęka przasnyski, makowski, mławski, ciechanowski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, gostyniński, płoński.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jaka będzie pogoda?

Jak informuje IMGW, na północnym zachodzie kontynentu dominuje głęboki niż z układem frontów atmosferycznych. Europa zachodnia i wschodnia pozostają pod wpływem słabych wyżów, natomiast Europa środkowa jest w obszarze oddziaływania płytkiego niżu. Również Polska znajduje się w zasięgu tego niżu i związanego z nim frontu okluzji. Napływa dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie powoli wzrastać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W piątek w kraju zachmurzenie duże, na zachodzie i południu z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, a lokalnie na wschodzie oraz w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem. W górach i miejscami w rejonach podgórskich opady śniegu. Na południowym wschodzie i północy kraju opady będą okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów wyniesie do 10 mm, na Pomorzu miejscami do 15 mm. Wysoko w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Na zachodzie kraju niewykluczone burze. Na południu oraz w czasie burz możliwy opad krupy śnieżnej. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 8 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu i zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze przeważnie z kierunków północnych, tylko na północnym wschodzie południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy w centrum i na północy kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu początkowo zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, a w górach śniegu, później rozpogodzenia i mgły miejscami marznące, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu, około 1 st. C w centrum, do 3 st. C na wybrzeżu. Chłodniej w rejonach podgórskich, od -6 do -3 st. C. Wiatr słaby z kierunków zachodnich, jedynie na północy okresami umiarkowany, północny.

W sobotę zachmurzenie duże, na wybrzeżu i na południu kraju z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, a rejonach podgórskich i w górach - śniegu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 3 do 7 st. C, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, około 1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu lokalnie porywisty, na południu i południowym wschodzie kraju zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i północny.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, rano południowo-zachodni, później skręcający na północno-zachodni.

