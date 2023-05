Mazowiecka policja: od początku długiego weekendu 27 wypadków, 32 osoby ranne, jedna zginęła RDC 03.05.2023 12:59 Od piątku do środy na drogach woj. mazowieckiego doszło do 27 wypadków, w których rannych zostały 32 osoby, a jedna zginęła - poinformował w środę mł. asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach.

Mazowiecka policja: od początku długiego weekendu 27 wypadków, 32 osoby ranne, jedna zginęła (autor: Mazowiecka Policja)

Jedna ofiara śmiertelna to mężczyzna, który 1 maja wieczorem na obwodnicy Radomia został potrącony przez kierującego seatem 19-latka. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna leżał na jezdni. Kierowca seata był trzeźwy.

52 nietrzeźwych kierowców

W ciągu długiego weekendu mazowieccy policjanci udaremnili też jazdę 52 nietrzeźwym kierowcom. Dane te dotyczą wyłącznie obszaru działania mazowieckiego garnizonu policji, a więc bez Warszawy i okolicznych powiatów.

- Niestety, pomimo ładnej pogody i dobrych warunków panujących na drodze, kierowcy - w głównej mierze przeceniając swoje możliwości i umiejętności – dali się ponieść brawurze – podkreślił policjant. Główną przyczyną zdarzeń drogowych była nadmierna prędkość i nieprawidłowe wyprzedzanie.

Policja apeluje do kierowców, aby odpowiednio zaplanowali powrót z długiego weekendu, tak aby nie musieli się spieszyć, i mieli czas na krótki odpoczynek w trakcie podróży. - Prosimy także pasażerów, by zwracali uwagę kierowcy na styl jego jazdy. Jeżeli wykonuje niebezpieczne manewry, przekracza prędkość, pasażer powinien go upomnieć – powiedział mł. asp. Sawicki.

Kontrole do końca tygodnia

Policjanci we wzmocnionym składzie będę monitorować mazowieckie drogi do końca tygodnie, bo wtedy także spodziewane są powroty z majowego wypoczynku. - Będą zwracać uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców, prawidłowość przewożenia pasażerów, dzieci w fotelikach – zapowiedział mł. asp. Sawicki.

Oprócz policjantów z wydziałów ruchu drogowego poszczególnych komend miejskich, powiatowych i wojewódzkiej, do kontroli na drogach włączeni są też funkcjonariusze mazowieckiej grupy Speed, którzy wyposażeni są nie tylko w laserowe mierniki prędkości, ale przede wszystkim poruszają się pojazdami nieoznakowanymi wyposażonymi w videorejestratory. - Mamy nadzieje, że grupa Speed będzie „ochłodzeniem” dla piratów drogowych, którzy będą chcieli na drodze nadmiernie przyspieszyć – powiedział Sawicki.

Czytaj też: Śmiertelny wypadek na obwodnicy Radomia. Policja ustala okoliczności