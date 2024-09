Rozpoczęła się kampania „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” RDC 12.09.2024 17:46 Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego samorząd Mazowsza ruszył z kampanią „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. O zasadach bezpiecznego poruszania się na drodze przypominali m.in. przedstawiciele policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku, Automobilklub Polski, a także ratownicy medyczni.

Start akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Płocku (autor: Marta Milewska/X)

W Płocku odbyła się inauguracja akcji samorządu Mazowsza pt. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. W dniu rozpoczęcia kampanii najmłodsi otrzymali elementy odblaskowe. W spotkaniu z dziećmi z Płocka wzięli udział marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Według raportu Komendy Głównej Policji w 2023 r. w Polsce doszło do 567 wypadków z udziałem pieszych w wieku do 14. roku życia. Te niepokojące statystyki pokazują, że dzieci poruszające się po drogach nie są bezpieczne.

Ryzyko wypadków wzrasta szczególnie jesienią i zimą, gdy piesi stają się mniej widoczni dla kierowców. Dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Temu ma służyć kampania społeczna samorządu Mazowsza „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

W #Plock inauguracja akcji @SejmikMaz „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Nauka przez zabawę. Do tego spotkanie z kierowcami rajdowymi i policjantami, którzy mówią o tym, jak mądrze zachowywać się na drodze. pic.twitter.com/icqNxnfgGr — Marta Milewska (@rzecznikUMWM) September 12, 2024

Jak być bezpiecznym na drodze?

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Mazowsza jest priorytetem dla władz samorządu województwa.

– Od lat organizujemy kampanię „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. O bezpiecznym poruszaniu się po drodze przypominamy szczególnie jesienią i zimą, czyli wtedy, kiedy szybko zapada zmrok i jesteśmy słabo widoczni dla kierowców. Dlatego tak ważne jest, aby nosić elementy odblaskowe – mówił marszałek.

W dzisiejszym starcie akcji organizowanej przez władze województwa wzięło udział 184 uczniów klas I–VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy z użyciem okularów VR.

Ponadto uczniowie otrzymali elementy odblaskowe – dla siebie i najbliższych członków rodziny. Była też niespodzianka – dzieci spotkały się z Mistrzem Polski w Rajdach Samochodowych Michałem Pryczkiem.

Kampania o bezpieczeństwie na drodze

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” przynosi pozytywne skutki.

– Liczba wypadków z udziałem dzieci jest ponad dwa razy mniejsza niż w momencie startu naszej akcji. Od 2014 r. kampanią zostało objętych ponad 200 tys. uczniów szkół podstawowych na Mazowszu, którzy otrzymali elementy odblaskowe. W roku szkolnym 2024/2025 od września do grudnia zostały zaplanowane 47 spotkań w szkołach, w których weźmie udział około 6,5 tys. dzieci – przekazał.

W 2014 r. samorząd Mazowsza rozpoczął kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Realizuje ją we współpracy z Mazowiecka Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w porozumieniu z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego i Państwową Strażą Pożarną, komendami policji, ratownikami medycznymi z wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, pracownikami Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz delegaturami urzędu marszałkowskiego.

Kampania jest skierowana szczególnie do uczniów klas IV i V, ponieważ to w tej grupie młodzieży odbywa się przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.

