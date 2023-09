Jak dotrzeć na wybory? Mazowieckie gminy dowiozą uprawnionych mieszkańców Beata Głozak 26.09.2023 19:21 Mazowieckie gminy dowiozą uprawnionych wyborców do lokali. Nowelizacja Kodeksu Wyborczego wydłuża listę osób, którym samorządy muszą zapewnić bezpłatny dowóz na głosowanie. Sprawdziliśmy, jak samorządy radzą sobie z nowymi obowiązkami.

Mazowieckie gminy przygotowują się, żeby dowieźć wyborców na głosowanie. Bezpłatny transport musi być zorganizowany dla mieszkańców, jeśli w gminie w dniu wyborów nie ma publicznego transportu zbiorowego albo najbliższy przystanek komunikacyjny jest oddalony o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Siedlce i okolice

Zapisów na transport nie boi się gmina Mokobody w powiecie siedleckim.

- Myślę, że to nie będzie tylko dwa razy w ciągu dnia, ale kilkukrotnie, z tego względu, że oni i tak kursują, a z drugiej strony dadzą busy, autobusy, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ale nie tylko niepełnosprawnych będziemy dowozili. Będziemy dowozili wszystkich mieszkańców - mówi wójt Iwona Księżopolska.

Sytuację rozwiązało też miasto i gmina Łochów w powiecie węgrowskim. Tam utworzono 6 dodatkowych komisji do głosowania tak, aby lokale wyborcze były jak najbliżej miejsca zamieszkania.

- Z transportem też nie będzie problemu – zapewnia burmistrz Robert Gołaszewski. - Nie mamy problemów, dysponujemy autobusami, którymi dowozimy dzieci do szkół. Kwestia ustalenia tylko trasy, ale też mamy to już wcześniej przećwiczone. I jest wyznaczona trasa. O określonych godzinach w poszczególnych miejscowościach pojawią się autobusy. Zadanie, jestem przekonany, że będzie zrealizowane bez przeszkód - mówi.

Płock i okolice

Z kolei w Płocku mieszkańcy na wybory dojadą do lokali wyborczych za darmo.

- Warto z tego przywileju, jakim jest głosowanie, skorzystać. I chcąc to ułatwić, podjąłem decyzję, żeby w dzień wyborów komunikacja miejska była dla mieszkańców Płocka bezpłatna, aby każdy mógł do swojego punktu, gdzie będzie głosował, dotrzeć właśnie komunikacją miejską - informuje prezydent Andrzej Nowakowski.

Komunikacja miejska będzie bezpłatna na wszystkich liniach w strefie A.

W gminie Słupno w powiecie płockim do lokali wyborczych będą jeździć busy lub samochody osobowe.

– Bezpłatny transport organizujemy dla osób uprzywilejowanych – mówi Agnieszka Ruciak zastępca wójta Słupna. - Do najbliższego poniedziałku, tj. do 2 października, w urzędzie gminy Słupno przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z tego prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych i teraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia - tłumaczy.

Do tej pory do gminy nie zgłosiła się żadna osoba.

Radom i okolice

Mobilizuje się także region radomski. W gminie Pionki wyborców będą wozić prywatne busy - mówi Irmina Kustra z urzędu gminy.

- Zakładamy, że to prywatny przewoźnik będzie obsługiwał gminę. Założeniem nowych przepisów kodeksu wyborczego jest wyjście na przeciw oczekiwaniom wyborców, żeby mogli sprawnie zagłosować. I tym oczekiwaniom będziemy starali się sprostać - wskazuje.

Również władze podradomskiej Iłży nie przewidują problemów z dowiezieniem uprawnionych wyborców do lokali wyborczych.

- Dojadą oni tam autobusami szkolnymi - informuje Przemysław Burek, burmistrz Iłży. - Jeżeli chodzi o transport, to absolutnie nie będzie problemu - zapewnia.

Apel do mieszkańców, aby zgłaszali zapotrzebowanie na bezpłatny transport, wystosował z kolei wójt gminy Odrzywół w powiecie przysuskim.

- Ogłosiliśmy na naszej stronie internetowej i prosiliśmy też sołtysów, żeby zbierali takie informacje. Będę jeszcze rozmawiał z proboszczami, żeby ogłosili na mszach, że jest taka możliwość, że będziemy mogli dowieźć do lokali wyborczych - tłumaczy Marian Kmieciak.

Do poniedziałku 2 października gminy muszą zebrać zgłoszenia wyborców potrzebujących indywidualnego transportu.Informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego wójt musi podać do publicznej wiadomości najpóźniej do 10 dnia przed wyborami.

