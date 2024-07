Na Mazowszu ma być ciszej. Samorząd przyjął program w sprawie walki z hałasem Adrian Pieczka 18.07.2024 16:39 Władze Mazowsza chcą walczyć z hałasem. Radni przyjęli specjalny program. Zakłada on budowę ekranów akustycznych czy rozwój systemów monitorującego hałas.

Ekrany akustyczne (autor: Zdjęcie ilustracyjny/GDDKiA)

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zapowiedział w czwartek nowe działania związane z ochroną środowiska przed hałasem. Zapowiedział budowę ekranów akustycznych czy rozwój systemów monitorującego hałas.

Rozwiązania dotyczą nie tylko dróg, kolei czy lotnisk, ale także miast powyżej 100 tys. mieszkańców, czyli Warszawy, Radomia, Siedlec i Płocka.

Jak wskazał Marcin Podgórski z urzędu marszałkowskiego, jest szereg propozycji dla konkretnych źródeł hałasu.

- Tam, gdzie mówimy o drogach, to wskazujemy albo ekrany akustyczne, albo cichą nawierzchnię, albo spowolnienie czy też uspokojenie ruchu. Jeżeli chodzi o hałas lotniczy, to mamy propozycje związane z rozszerzeniem monitoringu i rozszerzeniem tzw. systemu Quad Account na lotnisku Chopina, dzięki któremu możliwe jest sterowanie ruchem uwzględniając certyfikaty hałasowe poszczególnych statków powietrznych - wyjaśnił.





- Musi wzrastać świadomość społeczna - wskazał Marszałek Adam Struzik. - Nie da się tego zrobić, tak powiem, metodą tylko nakazową. Powinniśmy mieć takie poczucie odpowiedzialności, że nie zdejmujemy tłumików z naszych motocykli czy samochodów i nie robimy hałasu, który nam sprawia przyjemność, a innym wszystkim psuje zdrowie. To są działania czasami banalne - mówił.



🔴 #Mazowsze z nowym programem ochrony środowiska przed hałasem (POH Mazovia)❗️

Podczas III sesji #Sejmik m. in. znowelizował budżet na 2024 i WPF WM na 2024–2038, wskazał swoich przedstawicieli do Mazowieckiej Rady Oświatowej i Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. pic.twitter.com/EKUbyTNzbv — Sejmik Województwa Mazowieckiego (@SejmikMaz) July 16, 2024

Podstawowym źródłem hałasu na Mazowszu są samochody na drogach krajowych. Mieszkańcy zwracają uwagę przede wszystkim na obwodnicę południową Warszawy. Działania urzędu marszałkowskiego w tym zakresie określa nie tylko nowo przyjęty program, ale reguluje je też art. 362 Prawa ochrony środowiska, który pozwala na nałożenie na zarządzającego źródłem hałasu obowiązku dostosowania się do norm.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że hałas jest drugim, po smogu, największym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia. Jest przyczyną bólu głowy, zaburzeń koncentracji i snu. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA "Hałas w Europie 2020") – odpowiada także za 12 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w krajach Unii Europejskiej.

Czytaj też: Opóźnienie na budowie Tramwaju do Wilanowa. Wykryto wadę konstrukacyjną