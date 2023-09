Coraz bliżej budowy dwóch, mazowieckich odcinków drogi ekspresowej S12

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 15-kilometrowego odcinka drogi S12 od Przysuchy do Wieniawy. To już kolejny fragment S12 w woj. mazowieckim. — Będzie to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu, z pasem awaryjnym. Oczywiście w ramach tej inwestycji powstaną drogi serwisowe — oznajmia szef mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.