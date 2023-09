Godzina drogi od Warszawy, a ceny o połowę tańsze. „Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości” Przemysław Paczkowski 19.09.2023 18:39 Warszawa należy do tych miast, gdzie rozstrzał cen pomiędzy gminami ościennymi a dużym miastem jest największy — podkreśla ekspert nieruchomości Rafał Bieńkowski. Jak wynika z raportu „Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości” w stolicy za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego trzeba zapłacić około 15 tysięcy złotych. Z kolei w Kobyłce jedynie siedem.

Raport "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości" (autor: Zdjęcie ilustracyjne/UM Ciechanów)

W Warszawie za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego trzeba zapłacić średnio 15 tysięcy złotych — tak wynika z raportu „Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości”.

Rafał Bieńkowski z portalu nieruchomosci-online.pl podkreśla, że ceny w gminach ościennych kształtują się inaczej.

— Warszawa należy do tych miast, gdzie ten rozstrzał cen pomiędzy gminami ościennymi a dużym miastem jest największy. Nasze dane wskazują, że mieszkania z rynku wtórnego w gminach ościennych, są nawet w niektórych przypadkach, do pięćdziesięciu procent tańsze na metrze niż w Warszawie — tłumaczy Bieńkowski.

Przykładem jest gmina Kobyłka, gdzie za metr kwadratowy zapłacimy średnio ponad 7 tysięcy złotych.

Bieńkowski dodaje, że na ostateczną cenę ma wpływ wiele czynników.

— Dojazd do Warszawy, jest rzeczą kluczową. Nikt nie chce jeździć ponad godzinę w jedną stronę do pracy. Na pewno są to jakieś punkty usługowe, sklepy, szpitale, placówki kultury, rozrywki czy edukacji. To wszystko ma znaczenie — podkreśla Bieńkowski.

Raport objął również ceny działek i domów. Za metr działki w Warszawie należy zapłacić ponad 700 złotych, a cena za metr kwadratowy domu to już ponad 10 tysięcy.

Czytaj też: Pożar hurtowni fajerwerków w Kobyłce. Są wyniki badań powietrza