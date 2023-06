Alert RCB przed pożarami w lasach dla Mazowsza. W ostatnich dniach w regionie ponad 130 przypadków 12.06.2023 13:39 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w poniedziałek wydało alert dotyczący zagrożenia pożarowego w lasach. Alert obowiązuje w części sześciu województw, w tym także dla Mazowsza.

Jest alert RCB przed pożarami w lasach (autor: KG PSP)

Uwaga, dziś i jutro (12/13.06) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie - napisało we wtorek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert tej treści otrzymali odbiorcy w części woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

‼ALERT RCB‼



„UWAGA! Dziś i jutro (12/13.06) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie.”



Alert RCB w części 6 województw ⬇ pic.twitter.com/ZFUENNDPrM — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 12, 2023

Centrum przypomniało przy tym zasady, których należy przestrzegać będąc w lesie tj. nie używać tam otwartego ognia oraz zachować szczególną ostrożność.

Z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w poniedziałek w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe w lasach. Najwyższy stopień (zagrożenie duże) występuje m.in. w woj. pomorskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei drugi stopień zagrożenia pożarowego (zagrożenie średnie) obowiązuje m.in. w woj. wielkopolskim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.

Interwencje z Wołomina

Dwanaście dni i kilkadziesiąt wyjazdów do pożarów lasów i traw — tyle interwencji odnotowali strażacy z podwarszawskiego Wołomina od początku czerwca. Dziś gasili trawy m.in. w Rżyskach.

Jan Sobków z PSP w Wołominie, przyznaje, że strażacy mają bardzo dużo pracy.

— Wołomińscy strażacy interweniowali 55 razy przy pożarach lasów oraz 16 razy przy pożarach traw na nieużytkach. Jeden pożar lasu w miejscowości Michałów w gminie Klembów osiągnął powierzchnię ponad 1,5 hektara, to znaczy, że jest pożarem średnim — przekazuje Sobków.

Pożary traw i lasów mogą być bardzo niebezpieczne i wymknąć się spod kontroli, zagrażając ludziom i ich dobytkowi. Tak było w ubiegłym tygodniu w Helenowie, gdzie ogień przeniósł się na budynki.

— W związku z pożarem traw na nieużytkach, spaleniu uległy dwa budynki gospodarcze oraz elementy infrastruktury na jednej z posesji. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Nawet z niewielkiego ogniska przy takich warunkach atmosferycznych, pożar bardzo szybko może się rozprzestrzenić i w efekcie zagrażać zdrowiu i życiu — tłumaczy.

Najtrudniejsza jest sytuacja na północy Mazowsza — nadleśnictwa wprowadziły tam zakazy wstępu do lasów

Pożary w długi weekend

W ciągu ostatnich dni doszło na Mazowszu do ponad 130 pożarów. Paliły się lasy i trawy.

Płoccy strażacy interweniowali 53 razy podczas minionego długiego weekendu. Rzecznik straży pożarnej w Płocku Edward Mysera, przekazuje, że zginęła jedna osoba.

- Ten weekend był bardzo pracowity. Strażacy gasili las, podejmowali ludzi na jeziorze w Dworskim, z łodzi, która się przewróciła. W miejscowości Brwilno palił się budynek drewniano-murowany. Niestety w wyniku zdarzenia jedna kobieta poniosła śmierć - informuje.

Strażacy zanotowali też kilka pożarów ściółki leśnej. Na szczęście ogień się nie rozprzestrzenił.

Strażacy apelują do mieszkańców aby nie wchodzili do lasów. Sucha ściółka leśna stwarza duże zagrożenie pożarowe.

Pożary w regionie radomskim

Kilka pożarów lasów w jeden dzień mieli też strażacy z Radomia. Poszycia paliły się w miejscowościach Klwaty, Wola Owadowska oraz w Radomiu przy ulicy Rataja.

Dwukrotnie w krótkim odstępie czasu strażacy musieli gasić pożar w Mąkosach Starych w gminie Jastrzębia.

- To nie jedyne zdarzenia do których wyjeżdżali strażacy - informuje Krzysztof Suchorowski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. - To też pożary traw. Prawdopodobnie podpalenia. W miejscowości Wielogóra i w Radomiu przy ulicy Sycyńskiej - dodaje.

Wypalanie traw, i nieużytków, jest nielegalne. Często zostaje zakwalifikowane jako przestępstwo, karane z pozbawieniem wolności do 10 lat.

Ponad 400 pożarów w kraju

PSP przekazała w poniedziałek, że podczas długiego czerwcowego weekendu, od 8 do 11 czerwca strażacy interweniowali 5 969 razy, w tym przy 1 997 pożarach, 3 434 miejscowych zagrożeniach oraz 538 fałszywych alarmach.

- Przez cztery dni powstało 237 pożarów w obiektach mieszkalnych. Ponadto, strażacy odnotowali 410 pożarów w lasach. Najwięcej w woj. mazowieckim (132), wielkopolskim (52), kujawsko-pomorskim (39), łódzkim (35) i lubuskim (30). Strażacy odnotowali też 656 pożarów traw - przekazał bryg. Karol Kierzkowski.

Rzecznik PSP podał, że podczas długiego czerwcowego weekendu strażacy najczęściej interweniowali podczas usuwania skutków silnego wiatru (548), przyborów wód (73), opadów deszczu (258), wypadków drogowych (629), działań o charakterze medycznym (420), ratownictwa chemicznego (56) oraz na akwenach (108).

Czytaj też: Ponad 130 pożarów w weekend na Mazowszu. Paliły się lasy i trawy. Jedna ofiara śmiertelna