Pożar hotelu w Płońsku. Ewakuowano kilkadziesiąt osób Cyryl Skiba 02.05.2024 11:23 Kilkadziesiąt osób ewakuowano w związku z pożarem, do którego doszło w jednym z hoteli w Płońsku przy ulicy Grunwaldzkiej. Na miejsce zadysponowano 11 jednostek straży pożarnej. 0 Ewakuowano wszystkich mieszkańców, pracowników i pracowników sklepu znajdującego się w tym samym budynku, co hotel – mówi Janusz Majewski z płońskiej straży pożarnej.

Pożar hotelu w Płońsku (autor: Zdjęcie ilustracyjne/OSP Nowy Dwór Mazowiecki)

W hotelu przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku doszło do pożaru. Konieczna okazała się ewakuacja znajdujący się tam osób.

– Doszło do pożaru instalacji fotowoltaicznej na hotelu w Płońsku. Obecnie trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Ewakuowano wszystkich mieszkańców, pracowników i pracowników sklepu znajdującego się w tym samym budynku, co hotel. To jest kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt osób – relacjonuje Janusz Majewski z płońskiej straży pożarnej.

Na miejscu pracuje jedenaście jednostek straży pożarnej. Według informacji od służb nie ma osób poszkodowanych.

