Ponad 130 pożarów w weekend na Mazowszu. Paliły się lasy i trawy. Jedna ofiara śmiertelna Wojciech Kowalczewski 12.06.2023 08:58 Długi weekend zakończył się licznymi pożarami na Mazowszu. Były ofiary śmiertelne. Główną przyczyną pożarów były podpalenia poszycia leśnego. Straż Pożarna przypomina, że wypalanie traw i nieużytków jest zabronione.

Pożar lasów na Mazowszu (autor: pexels)

Pożary ściółki leśnej, domu mieszkalnego, interwencje na jeziorze. Płoccy strażacy interweniowali 53 razy podczas minionego długiego weekendu.

Rzecznik straży pożarnej w Płocku Edward Mysera, przekazuje, że zginęła jedna osoba.

- Ten weekend był bardzo pracowity. Strażacy gasili las, podejmowali ludzi na jeziorze w Dworskim, z łodzi, która się przewróciła. W miejscowości Brwilno palił się budynek drewniano-murowany. Niestety w wyniku zdarzenia jedna kobieta poniosła śmierć - informuje.

Strażacy zanotowali też kilka pożarów ściółki leśnej. Na szczęście ogień się nie rozprzestrzenił.

Strażacy apelują do mieszkańców aby nie wchodzili do lasów. Sucha ściółka leśna stwarza duże zagrożenie pożarowe.

M.in. w Ciechanowie obowiązuje zakaz wstępu do lasów.

Pożary w regionie radomskim

Kilka pożarów lasów w jeden dzień mieli też strażacy z Radomia. Poszycia paliły się w miejscowościach Klwaty, Wola Owadowska oraz w Radomiu przy ulicy Rataja.

Dwukrotnie w krótkim odstępie czasu strażacy musieli gasić pożar w Mąkosach Starych w gminie Jastrzębia.

- To nie jedyne zdarzenia do których wyjeżdżali strażacy - informuje Krzysztof Suchorowski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. - To też pożary traw. Prawdopodobnie podpalenia. W miejscowości Wielogóra i w Radomiu przy ulicy Sycyńskiej - dodaje.

Wypalanie traw, i nieużytków, jest nielegalne. Często zostaje zakwalifikowane jako przestępstwo, karane z pozbawieniem wolności do 10 lat.

Ponad 400 pożarów w kraju

PSP przekazała w poniedziałek, że podczas długiego czerwcowego weekendu, od 8 do 11 czerwca strażacy interweniowali 5 969 razy, w tym przy 1 997 pożarach, 3 434 miejscowych zagrożeniach oraz 538 fałszywych alarmach.

- Przez cztery dni powstało 237 pożarów w obiektach mieszkalnych. Ponadto, strażacy odnotowali 410 pożarów w lasach. Najwięcej w woj. mazowieckim (132), wielkopolskim (52), kujawsko-pomorskim (39), łódzkim (35) i lubuskim (30). Strażacy odnotowali też 656 pożarów traw - przekazał bryg. Karol Kierzkowski.

Rzecznik PSP podał, że podczas długiego czerwcowego weekendu strażacy najczęściej interweniowali podczas usuwania skutków silnego wiatru (548), przyborów wód (73), opadów deszczu (258), wypadków drogowych (629), działań o charakterze medycznym (420), ratownictwa chemicznego (56) oraz na akwenach (108).

