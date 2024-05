Marszałek Sejmu: Ostudzenie temperatury sporu to kwestia wagi państwowej RDC 16.05.2024 20:13 Ostudzenie natychmiast temperatury sporu to kwestia wagi państwowej; to sprawa naszego bezpieczeństwa – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartkowym wystąpieniu. Jak wskazał, „radykalizm rodzi chaos, a „chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów”.

Orędzie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni (autor: Sejm RP/YouTube)

W czwartek wieczorem Marszałek Sejmu wygłosił orędzie, w którym zaapelował o ostudzenie temperatury sporu, gdyż jest to kwestia wagi państwowej.

Szymon Hołownia powiedział w swoim wystąpieniu, że „ostatnie dwa tygodnie obfitowały w budzące niepokój wydarzenia”.

„Byliśmy świadkami serii pożarów w całym kraju. Jeden z prominentnych polskich sędziów okazał się rosyjskim szpiegiem” – zaznaczył. Jak dodał, nawiązując do środowego zamachu na życie premiera Słowacji Roberta Fico, także „po raz pierwszy od uzyskania wolności od Sowietów w naszej części Europy doszło do zamachu na demokratycznie wybranego szefa rządu”.

„Te wydarzenia mogą budzić lęk. Rozumiem to. Dlatego musimy sobie powiedzieć to jasno: czasy, w których żyjemy wymagają od każdego z nas wielkiej odpowiedzialności” – podkreślił Hołownia.

Jednocześnie marszałek Sejmu zaapelował, aby dotarła do nas z całą mocą „smutna lekcja dawana nam dziś przez braci Słowaków”. „Podział na dwie Polski walczące z sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji, na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj, zamiast budować jego siłę. Odbierają nam naszą największą broń: spoistość, umiejętność zjednoczenia w chwilach próby” – powiedział Hołownia.

„Skutki polaryzacji są po prostu tragiczne. Polaryzacja rodzi radykalizm. Radykalizm rodzi chaos. Chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów” – mówił marszałek.

Dlatego, jak zaznaczył, „ostudzenie dziś, teraz, natychmiast, temperatury sporu to kwestia wagi państwowej; to sprawa naszego bezpieczeństwa”.

Wojna polsko-polska

Jak zaznaczył Hołownia, „w lawinie wzajemnych oskarżeń o zdradę obcy agenci czują się doskonale”. „Dlatego jako marszałek Sejmu na co dzień nie mam skrupułów by używać wszystkich narzędzi do studzenia temperatury sporu w Sejmie. Upomnieniami, zawieszeniami, a w ostateczności – karami pieniężnymi. Nie wiem, czy uda mi się sprawić, że po 20 latach polsko-polskiej wojny Sejm znów stanie się miejscem, gdzie przekonujemy się nawzajem, a nie tylko ze sobą walczymy, ale zrobię wszystko, żeby właśnie tak było” – zapewnił.

„Żyjemy w czasach, w których wewnętrzna wojna może kosztować ludzkie życia. Osłabia Polskę. Ale zjednoczeni pod biało-czerwoną jesteśmy zdolni do osiągania rzeczy wielkich i imponujących. Udowadnialiśmy to wielokrotnie” – podkreślił marszałek Sejmu.

Wskazał, że „poza rosnącą z dnia na dzień toksyczną bańką, w której okładają się politycy, są dziś przecież miliony zwykłych Polaków, zmęczonych tą ciągłą polsko–polską wojną”. „Racjonalnie myślący odwracają się od polityki, nieracjonalni – oby nie zaprowadzili nas tam, gdzie zamordowano prezydenta (Gdańska, Pawła – przyp. red.) Adamowicza, gdzie postrzelono premiera Ficę” – mówił.

„Tworzymy przecież ten sam naród, używamy tego samego języka, dzielimy ten sam piękny kraj, z naszą wspaniałą historią. Raz jeszcze pokażmy, że zjednoczeni jesteśmy najsilniejsi” – zakończył swoje wystąpienie Hołownia.

