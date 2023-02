Pia Skrzyszowska najlepsza na 60 m ppł w Mityng Orlen Copernicus Cup RDC 08.02.2023 21:04 Pia Skrzyszowska zwyciężyła w biegu na 60 m ppł podczas lekkoatletycznego mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu, zaliczanego do World Athletics Indoor Tour Gold. Uzyskała wynik 7,79 i ponownie otarła się o rekord Polski. Drugie miejsce w rywalizacji sprinterek na 60 m zajęła Ewa Swoboda.

Zwycięstwo Pii Skrzyszowskiej na 60 m ppł (autor: Tytus Żmijewski/PAP)

Pia Skrzyszowska uzyskała w Arenie Toruń czas 7,79. Pewnie wygrała, ale znów jej wynik był minimalnie słabszy od najlepszego osiągnięcia w historii polskiej lekkiej atletyki. W sobotę w Łodzi Skrzyszowska przebiegła ten dystans w czasie 7,78. Rekord Polski cały czas należy do Zofii Bielczyk, która 1 marca 1980 roku uzyskała w Sindelfingen 7,77. Wówczas był to rekord świata, który dał jej mistrzostwo Europy w hali.

Tylko Skrzyszowskiej udało się w Toruniu z Polaków wygrać zawody zaliczane do cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. Mistrzyni Europy z Monachium powiedziała chwilę po biegu, że bardzo cieszy się ze złamania po raz kolejny granicy 7,80. Polka pokonała w środę reprezentantkę Finlandii Reettę Hurske - 7,81 i Jamajkę Britany Anderson - 7,83.

– Teraz już tylko niuanse dzielą mnie od rekordu Polski. To się może stać w każdym starcie. Moim największym atutem zawsze był start, a w tym sezonie tracę właśnie w tym elemencie. To jest na pewno do poprawy – powiedziała Skrzyszowska.

Przyznała, że podczas Halowych Mistrzostw Europy w Stambule (2-5 marca) wynik będzie sprawą drugorzędną, bo znacznie ważniejsza będzie walka o medale. Polka wydaje się główną faworytką do wygranej w Turcji.

Ewa Swoboda była druga w biegu na 60 m wynikiem 7,11. Zwyciężyła halowa mistrzyni świata z Belgradu Szwajcarka Mujinga Kambundji - 7.06.

– Dzisiejszy start, mimo drugiego miejsca, dał mi najwięcej radości w tym sezonie. Teraz bierzemy się za ciężki trening – powiedziała Swoboda.

Zawody w Toruniu zaliczane są do World Athletics Indoor Tour Gold, czyli najwyższej rangi w hali.

