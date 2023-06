Wyjątkowa rzeźba w Łazienkach Królewskich. W sobotę odsłonięcie Adam Abramiuk 15.06.2023 10:22 Rzeźba Augusta Rodina w Łazienkach Królewskich. W sobotę uroczyste odsłonięcie "Kariatydy z kamieniem". Kariatyda, która u nas stanie, będzie wyjątkowa - mówiła w „Poranku RDC” muzealniczka i historyczka sztuki, p.o. dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.

RDC

W sobotę uroczystość odsłonięcia rzeźby Auguste'a Rodina „Kariatyda z kamieniem”. O dziele w „Poranku RDC” mówiła Marianna Otmianowska, p.o. dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.



- Ono nie stanowi formy kolumny. To kobieta w pozie siedzącej, podtrzymująca na swoich barkach wielki głaz. I to jest zupełnie wyjątkowa rzeźba, bo autorstwa Augusta Rodina. Rzeźba jest wspaniała. To rzeźba, która miała stanowić fragment wielkiej grupy rzeźbiarskiej, bramy piekieł, która miała zdobić drzwi wejściowe do Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu - tłumaczyła.



Podczas imprezy także wydarzenia plenerowe pod hasłem „O Francji na trawie”, które przybliży kulturę znad Sekwany.

- To będzie dzień zarówno recitalu muzyki francuskiej, dzień takiej debaty naukowców, profesorów o relacjach polsko-francuskich. To będzie także spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Ja darzę powieść „Madame” Libery ogromną sympatią i w warunkach plenerowych, razem z prof. Jarosławem Gajewskim, będziemy prowadzili rozmowę z samym Antonim Liberą dla Państwa - wskazała ekspertka.





Wydarzenie już w sobotę. Początek o godzinie 12:00.

Posłuchaj całej rozmowy: Uroczystość odsłonięcia rzeźby Auguste'a Rodina „Kariatyda z kamieniem”