Niezapomniana podróż w czasie i przestrzeni. „Planeta Polch” w Muzeum Karykatury Miłosz Kuter 26.03.2025 20:07 W Muzeum Karykatury w Warszawie można oglądać wystawę komiksów i rysunków Bogusława Polcha. „Planeta Polch” to niezapomniana podróż w czasie i przestrzeni. — Jeżeli byśmy mogli robić ogromne superprodukcje science fiction, to robiłby je Bogusław Polch w Polsce, ale jako że nie było pieniędzy, to rysował to na kartkach — powiedział w Polskim Radiu RDC kurator wystawy Michał Rzecznik.

Wystawa komiksów i rysunków Bogusława Polcha w Muzeum Karykatury (autor: RDC)

„Planeta Polch” to nowa wystawa w warszawskim Muzeum Karykatury. Prezentowane są na niej retro komiksy legendarnego Bogusława Polcha. O tym, co na niej znajdziemy, mówił w Polskim Radiu RD kurator Michał Rzecznik.

Posłuchaj rozmowy | W rytmie kultury | Michał Rzecznik

— To są kadry z filmu. Jeżeli byśmy mogli robić ogromne superprodukcje science fiction, to robiłby je Bogusław Polch w Polsce, ale jako że nie było pieniędzy, to rysował to na kartkach. Myślę, że to jest wspaniałe w komisie, że właśnie takie historie można opowiedzieć za drobne pieniądze, właśnie w naszych możliwościach — powiedział Rzecznik.

Jak zaznaczył kurator, wystawa przedstawia także proces tworzenia komiksów.

— Mamy takie przekonanie, że to jest coś prostego, ktoś siada i rysuje jakąś historię i ona jest. Tymczasem robienie komiksów to jest bardzo długi, żmudny proces, który ma wiele części i te części trzeba wykonywać po kolei. A w latach 80., 70., kiedy Polch rysował, to było jeszcze trudniejsze, bo nie mieliśmy programów komputerowych i w ogóle żadnego oprogramowania do tego — dodał Rzecznik.

„Planeta Polch to jedna z największych i najchętniej odwiedzanych planet polskiego komiksu. Zawieszona w kosmosie kadrów między hiperrealizmem a nieskrępowaną wyobraźnią, między codziennością PRL-u a fascynacją Zachodem, sztuką wysoką a popkulturą przyciąga uwagę i fascynuje od lat kolejne pokolenia komiksowych odkrywców. Planeta Polch – wystawa komiksów Bogusława Polcha – to niezapomniana podróż w czasie i przestrzeni” — czytamy na stronie Muzeum Karykatury.

Wystawę „Planeta Polch” będzie można oglądać do 29 czerwca tego roku.

Legenda polskiego komiksu

Bogusław Polch jest legendą polskiego komiksu. Współtwórca kultowych serii: Kapitana Żbika, Ekspedycji, Funky Kovala i Wiedźmina wpisał się w historie opowieści rysunkowych jako specjalista od dynamicznych, przygodowych narracji. Jego rozpoznawalny od pierwszej kreski styl to połączenie precyzyjnego warsztatu z umiejętnością budowania napięcia fabularnego. Pulpowe, gęste, szczegółowe do granic czytelności komiksy wpisują się idealnie w nurt nowej przygody.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w twórczości Polcha jest „Funky Koval”, stworzony do scenariusza Macieja Parowskiego i Jacka Rodka. Na wystawie będzie można prześledzić proces powstawania albumu „Sam przeciw wszystkim”, drugiego tomu cyklu o kosmicznym detektywie. Obok oryginalnych plansz w tuszu oraz blaudruków i diapozytywów, zostaną pokazane nieeksponowane wcześniej notatki do scenariusza, wstępne szkice i storyboardy!

Czytaj też: „Rana jest coraz mniejsza”. Tomasz Organek w Polskim Radiu RDC o muzyce, depresji i terapii