L.U.C. w RDC o tworzeniu muzyki do „Chłopów”: To spełnienie marzeń Cyryl Skiba 09.10.2023 16:49 To spełnienie marzeń. Projekt bardzo wymagający, ale dający ogromną satysfakcję – tak o tworzeniu muzyki do filmu „Chłopi” opowiadał w audycji RDC „Dźwięki muzyki” polski raper i producent muzyczny L.U.C. Łukasz Rostkowski w rozmowie z Zuzanną Całką zaznaczył, że współpraca z reżyserami zaczęła się od małych promocyjnych filmów.

Kadr z filmu „Chłopi” (autor: YouTube)

Raper, beatbokser i producent muzyczny L.U.C. opowiadał na naszej antenie o kulisach tworzenia muzyki do polskiego kandydata do Oscara, filmu „Chłopi”.

Jak mówił w rozmowie z Zuzanną Całką, zaczęło się od wspólnych filmów promocyjnych. Następnie był konkurs. Łukasz Rostkowski nie spodziewał się, że późniejsza praca będzie tak pochłaniająca.

– Potem zaczęła się wielka przygoda, milion razy trudniejsza, bardziej pracochłonna, potężna w skali pracy, i tego, co się dzieje z filmem – mówił w Radiu dla Ciebie L.U.C.

Praca nad muzyką zajęła prawie cztery lata.

– Powstało bardzo wiele utworów. Jedne były na plan, do tańców, i one musiały powstać natychmiast, czyli w ciągu dwóch–trzech miesięcy. Później było mnóstwo czasu na dopieszczanie i poprawianie już pod montowany obraz. Potem okazało się, że kiedy film był malowany, jedna muzyka bardziej pasowała, inna mniej, było więc bardzo wiele różnych zmian – opowiada Rostkowski.

Teraz zbliżają się koncerty, na których będzie można usłyszeć muzykę do filmu, ale to nie wszystko.

– Chcemy w listopadzie wypuścić płytę winylową, potem koncert na Eufoniach w Filharmonii Narodowej, kolejne koncerty w styczniu, marcu – podaje muzyk.

Film „Chłopi” to zrealizowana techniką animacji malarskiej adaptacja filmowa powieści Władysława Reymonta pod tym samym tytułem. Obraz w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana będzie miał swoją premierę 13 października. To też polski kandydat do Oscarów.

Gala nagród Akademii Filmowej odbędzie się w marcu 2024 roku. Nominacje zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku.

Posłuchaj całej audycji: Dźwięki muzyki. L.U.C.

