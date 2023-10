Bardzo udany wstęp do Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych Tadeusz Deszkiewicz 06.10.2023 16:38 Doskonałym koncertem inauguracyjnym rozpoczął się w Filharmonii Narodowej II Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych. Wydarzeniem był – jak zawsze – występ wielkiej pianistki Marthy Argerich, której światowa kariera rozpoczęła się w 1965 roku zwycięstwem w Konkursie Chopinowskim na tej samej estradzie.

Bardzo udany wstęp do Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych (autor: Bartek Barczyk NIFC)

W interpretacji legendarnej Artystki usłyszeliśmy I Koncert C-dur op. 15 Ludwiga van Beethovena. Gra na historycznym fortepianie Erard z 1858 roku to nie lada wyzwanie, wymagające całkowicie innej techniki pianistycznej. Martha Argerich pokazała po raz kolejny, że jest niezwykle wszechstronną Artystką, a jej kunszt jest niepodważalny, bez względu na trudności jakie sprawiają instrumenty z epoki.

Doskonały występ pokazał w pierwszej części koncertu młodziutki pianista Tomasz Ritter. Zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskim na Instrumentach Historycznych, utwierdził nas w słuszności decyzji jurorów z 2018 roku. Zagrany przez niego III Koncert fortepianowy c-moll op. 37 Beethovena zachwycał zróżnicowaną dynamiką i skrzył się bogactwem kolorów, choć fortepian Graf z 1819 roku to instrument wiedeński z pojedynczą repetycją wymagający od pianisty szczególnych umiejętności.

Finałowym utworem była beethovenowska Fantazja c-moll na fortepian, chór mieszany i orkiestrę op. 80. Utwór ten zagrał Bruce Liu – zwycięzca XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina sprzed dwóch lat.

Koncert rozpoczął się interesującym utworem współczesnym, Bridging Realms na fortepian historyczny, napisanym przez japońskiego kompozytora Dai Fujikura specjalnie dla uświetnienia inauguracji tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. W obecności kompozytora wykonał go młody japoński pianista Naruhiko Kawaguchi.

Słowa uznania należą się {oh!} Orkiestrze i Chórowi Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowanym przez znakomitą Violettę Bielecką. Całość poprowadził Václav Luks. Zrobił to z wielką maestrią i dbałością o to by orkiestra nie zdominowała pianistów grających na instrumentach stworzonych do bardziej kameralnych niż Filharmonia Narodowa sal.

Inauguracja była ogromnie udana, a teraz zachęcam do śledzenia zmagań kandydatów i trzymanie kciuków za wszystkich kandydatów, ale ciut mocniej za polską ekipę: Aleksandrę Dąbek, Joannę Goranko, Piotra Pawlaka, Kamilę Sacharzewską, Andrzeja Wiercińskiego i Aleksandrę Bobrowską.