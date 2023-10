Olga Pasiecznik odznaczona medalem Gloria Artis RDC 09.10.2023 07:17 Olga Pasiecznik to jedna z największych współczesnych artystek-śpiewaczek w Polsce - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który odznaczył w niedzielę artystkę Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Olga Pasiecznik odznaczona medalem Gloria Artis (autor: PAP/Tomasz Gzell)

Uroczystość odbyła się w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w stołecznych Łazienkach po zakończeniu spektaklu "Rodelinda" Georga Friedricha Haendla, w której Olga Pasiecznik wcieliła się w rolę tytułową.

"Olga Pasiecznik to jedna z największych współczesnych artystek-śpiewaczek w Polsce. Świętuje trzydziestolecie pracy artystycznej. Melomani, widzowie, ludzie lubiący muzykę znają ją doskonale. Jest również pedagogiem" - powiedział mediom Piotr Gliński po uroczystości.

Podkreślił, że dla niego Olga Pasiecznik jest osobą, która "wywalczyła Polską Operę Królewską". "Sześć-siedem lat temu był duży kryzys w Warszawskiej Operze Kameralnej. Nie wchodząc w szczegóły, zespół potrafił się zmobilizować, zaprotestować. Myśmy wtedy byli w dialogu, bo chciałem pomóc. I z tego kryzysu urodziła się Polska Opera Królewska" - przypomniał.

"Myślę, że dzisiejsze owacje i spektakl potwierdzają, że to wspaniała instytucja, która się nam udała. Ale nie udałaby się, gdyby nie Olga Pasiecznik, gdyby nie Andrzej Klimczak, Ryszard Peryt i ci wszyscy artyści, którzy z jednej strony nie godzili się na zło, a z drugiej strony bardzo pragmatycznie i profesjonalnie podeszli do przekształcenia kryzysu w sukces nowej instytucji, za co bardzo im dziękuję" – mówił szef MKiDN. "Myślę, że przed wszystkim dziękują wszyscy miłośnicy muzyki klasycznej, opery" – dodał.

Przypomniał, że w niedzielę odbył się finał III Festiwalu Barokowego Polskiej Opery Królewskiej. "Mam nadzieję, że 35-lecie pracy artystycznej Olgi Pasiecznik będziemy obchodzić już w nowym gmachu Polskiej Opery Królewskiej" – zaznaczył Piotr Gliński.

Kim jest Olga Pasiecznik?

Olga Pasiecznik, śpiewaczka (sopran) pochodzenia ukraińskiego, w swoim repertuarze ma utwory z barokowych i klasycznym oper oraz muzyki francuskiego impresjonizmu, a także rosyjskie i ukraińskie pieśni oraz muzykę oratoryjną i kompozycje współczesne. Ukończyła studia wokalne w Kijowskim Konserwatorium, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zadebiutowała na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej w 1992 r., a cztery lata później na scenie Théâtre des Champs-Elysées w Paryżu jako Pamina w "Czarodziejskim flecie" Wolfganga Amadeusa Mozarta. Występowała w przedstawieniach operowych na najbardziej znanych i prestiżowych scenach świata. Ma na koncie ponad czterdzieści partii, m.in. w operach Claudia Monteverdiego, Christopha Willibalda Glucka, Georga Friedricha Haendla, Wolfganga Amadeusa Mozarta, a także Carla Marii von Webera, Georgesa Bizeta, Gioachina Rossiniego, Giuseppe Verdiego, Giacoma Pucciniego, Claude'a Debussy’ego i Piotra Czajkowskiego oraz kompozytorów współczesnych.

Pasiecznik występuje także w repertuarze kameralnym, oratoryjnym oraz symfonicznym w salach koncertowych w niemal wszystkich krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Australii. Podczas licznych recitali solowych na fortepianie towarzyszy jej siostra – pianistka Natalia Pasiecznik.

Wielokrotnie występowała z najwybitniejszymi orkiestrami z Polski i całego świata, m.in. Boston Symphony Orchestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Belgii, Orquestra Nacional de Espana i Orquesta Sinfónica de RTVE, English Concert, Wiener Symphoniker, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, a także Les Musiciens du Louvre-Grenoble, Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger Barockorchester, Orkiestrą XVIII wieku oraz Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin i NDR Bigband.

Artystka współpracowała z takimi dyrygentami jak Fabio Biondi, Ivor Bolton, Andrzej Boreyko, Frans Brüggen, Jean-Claude Casadesus, Charles Dutoit, Mark Elder, René Jacobs, Dmitri Jurowski, Roy Goodman, Christopher Hogwood, Heinz Holliger, Philippe Herreweghe, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Jean-Claude Malgoire, Marc Minkowski, John Nelson, Kazushi Ono, Krzysztof Penderecki, Trevor Pinnock, Marcello Viotti.

W swoim dorobku fonograficznym Pasiecznik ma ponad 50 albumów CD i DVD, które nagrała m.in. dla firm CD Accord, Dabringhaus und Grimm, Harmonia Mundi, Naxos i Opus 111. Jest również laureatką międzynarodowych konkursów wokalnych: w s’Hertogenbosch w Holandii, Mirjam Helin w Helsinkach oraz im. Królowej Elżbiety w Brukseli. Została wyróżniona także w Polsce – Paszportem Polityki (1997), nagrodami Fryderyk za najlepsze nagrania solowe (1997, 2004), nagrodą Orfeusz festiwalu Warszawska Jesień (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Nagrodą im. A. Hiolskiego za najlepszą kobiecą rolę operową (2004). W 2005 i 2010 roku została nominowana przez międzynarodowy magazyn operowy "Opernwelt" do tytułu "Najlepsza śpiewaczka sezonu artystycznego". W 2011 r. otrzymała doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rok później została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Olga Pasiecznik jest solistką Polskiej Opery Królewskiej.

