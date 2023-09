Polska Opera Królewska będzie miała nowy dom. „To wydarzenie przejdzie do historii” Cyryl Skiba 25.09.2023 16:27 Polska Opera Królewska będzie miała nową siedzibę. Dom dla artystów powstanie w Łazienkach Królewskich. To kolejna instytucja uratowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kolekcje i instytucje ocalone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

4 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uratowało Polską Operę Królewską (autor: Polska Opera Królewska)

Zgodnie z decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego wraz z początkiem sierpnia 2017 r. rozpoczęła działalność nowa państwowa instytucja kultury – Polska Opera Królewska. Instytucja, która miała być ratunkiem dla ok. 130 polskich artystów zwolnionych z Warszawskiej Opery Kameralnej, stała się wyjątkową sceną, na której wystawiane są nowe realizacje najwspanialszych oper dawnych.

W ciągu sześciu lat istnienia Polska Opera Królewska zorganizowała 681 wydarzeń, w tym 30 premier operowych, 171 premierowych koncertów oraz ponad 60 występów w ramach cyklu „Opera w drodze”, które zobaczyło ponad 201,5 tys. widzów.

Przy wsparciu MKiDN Polska Opera Królewska stała się wyjątkową sceną, na której wystawiane są nowe realizacje najwspanialszych oper dawnych – barokowych i klasycystycznych.

Zwolnieni artyści mogą zaś kontynuować wieloletni dorobek założyciela Warszawskiej Opery Kameralnej Stefana Sutkowskiego. Pierwszym dyrektorem Opery został jej główny pomysłodawca, świętej pamięci Ryszard Peryt.

Od początku istnienia główną sceną jest Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich. Przestrzeń ta m.in. ze względu na niewielką liczbę miejsc na widowni (zaledwie 180) jest jednak niewystarczająca do dalszego funkcjonowania i rozwoju Opery.

W ostatnich dniach poznaliśmy koncepcję architektoniczną nowej siedziby. To ekologiczny projekt autorstwa renomowanej pracowni.

– W finale była na przykład pracownia duńska, ale wygrała Polska, czyli pracownia z Lublina Bolesława Stelmacha, wybitnego polskiego architekta. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa realizacja, ekologiczna, przestrzenna i na pewno nowatorska – mówił w Radiu dla Ciebie minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak podczas prezentacji projektu nie krył radości.

– Myślę, że to wydarzenie przejdzie do historii. Nie przypominam sobie, że w ostatnich stu latach przynajmniej wybudowano w Warszawie operę. Wszyscy czekam z niecierpliwością na to, że pojawi się w końcu prawdziwy dom, w którym do woli będziemy mogli ćwiczyć – powiedział.

Współautor zwycięskiego projektu Marek Zarzeczny wyjaśnił, że główne jego elementy to ceramiczna elewacja z dużą ilością zieleni i słupy z elementami fotowoltaicznymi podążającymi za słońcem, a inspiracją była przyroda.

– To była nasza podstawowa idea, nie tyle wtopienie się w krajobraz, ile rezonans z kontekstem przyrodniczym. To materia, która nas inspiruje, jest naszą przyszłością. Dlatego ten budynek jest jakby rozedrgany w świetle, odbijający to światło, wpuszczający ludzi i zieleń – mówił architekt.

Polskie dzieła operowe

Polska Opera Królewska może poszczycić się szeregiem prapremier i zamówień kompozytorskich, dzięki czemu inicjuje powstawanie najnowszych polskich dzieł operowych. Zrealizowała m.in. światową prapremierę spektaklu „Quem queritis” zestawioną z dzieł dawnej polskiej muzyki religijnej ze scenariuszem Ryszarda Peryta oraz wykonanie „Pieśni o Bogu Ukrytym” z muzyką Włodka Pawlika.

Polska Opera Królewska rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2017 r. jako państwowa instytucja kultury. Obecnie Operę tworzy stały zespół artystyczny, w tym muzycy o światowej renomie, posiadający wysokie kompetencje, ogromne doświadczenie i potencjał.

Jako instytucja artystyczna POK dba o nieustający progres jakości artystycznej i kompetencji swoich pracowników. Stanowi również miejsce umożliwiające rozwój talentów młodych śpiewaków oraz instrumentalistów, wśród których znaleźli się m.in. pianista Kamil Pacholec – finalista XVIII Konkursu Chopinowskiego oraz śpiewacy: Szymon Mechliński – laureat II nagrody ex aequo w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. St. Moniuszki i Nazarii Kachala – zdobywca II miejsca podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. B. Paprockiego.

Źródło: RDC/inf. prasowa Autor: Cyryl Skiba/PA