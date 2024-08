Najważniejsze zjawiska kultury afrykańskiej pod Warszawą. Rusza African Beats Festival Cyryl Skiba 09.08.2024 11:19 Koncerty, warsztaty, spotkania podróżnicze i pokazy filmowe. Wystartował African Beats Festival pod patronatem Polskiego Radia RDC. Na miejscu będzie dzisiaj nasz wóz transmisyjny.

African Beats Festival (autor: mat. organizatora)

Przed nami African Beats Festival. Wydarzenie prezentujące najważniejsze zjawiska afrykańskiej kultury odbędzie 9-11.08 w Kawęczynie pod Warszawą, pod patronatem RDC.

Usłyszymy największe muzyczne gwiazdy afrykańskiego world music oraz afrobeatu wyjaśniał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, organizator festiwalu Jakub Malinowski. Najważniejszym goście będzie artystka z Gambii, Sona Jobarteh grająca na "afrykańskiej harfie".

– Wirtuozka Kory pochodząca z gambijskiej rodziny Griotów. To jest wielka radość, że możemy tą wybitną artystkę zaprosić ponownie po dwóch latach na nasz festiwal. Artystka ta wydała w zeszłym roku swoją nową płytę, swoją pierwszą płytę tak naprawdę, chociaż na scenie jest już od wielu, wielu lat i z tą nową płytą już w pełni ukształtowaną przyjeżdża do nas, żeby ją zaprezentować. – mówi Malinowski.

Kolejną wielką gwiazdą jest mistrz gitary Vieux Farka Toure.

– To przede wszystkim syn Ali Farka Touré, czyli jednej z największych legend afrykańskiej muzyki. Ojciec odradzał mu iście drogą muzyka, natomiast Vieux postawił na swoim. No i dzisiaj cieszy się statusem również wielkiej, uznanej gwiazdy. W jego muzyce łączą się tradycyjne rytmy zachodnioafrykańskie z elementami bluesa i rocka – mówi Malinowski.

Na festiwalu będzie też bazar z rękodziełem, modą i biżuterią afrykańską a także z pyszną, zdrowa i egzotyczną kuchnią. Zaplanowano także spotkania z kilkunastoma podróżnikami, wyjaśnia Malinowski.

– Opowiedzą o swoich afrykańskich wojażach, podróżach w najdalsze zakątki Afryki. Na przykład spotkanie z Krzysztofem Błażycą, który przedstawi prelekcję pod tytułem "Adunu - ziemia duchów, czyli perła Afryki poza utartym szlakiem". Ciekawie zapowiada się również spotkanie z Michałem Izydorczykiem, który opowie o prelekcji o tytule "Kilka tygodni z dziećmi na dachu Landcruisera w Ugandzie i Rwandzie". – mówi Malinowski.

Jednym z zespołów występujących na festiwalu będzie warszawski skład Moribaya. Jego liderka, Anika Kamińska mówiła w RDC o instrumentach, na których grają.

– Instrumentarium, na którym gramy jest instrumentarium tradycyjnym, oryginalnym. My przywozimy te instrumenty z naszych podróży do Afryki i właśnie na naszych płytach lub na naszych koncertach można usłyszeć balafon. To jest taki rodzaj ksylofonu oraz też z kalabasz, czyli to jest taka tykwa afrykańska. Można usłyszeć korę, to jest rodzaj afrykańskiej harfy. – mówi Kamińska.

Uczestnicy wezmą też udział w licznych warsztatach muzycznych i ruchowych. Będą tańce, śpiewy i wspólna gra na bębnach. Także medytacja, joga i wspólny czas przy ognisku.

Harmonogram koncertów:

09.08.2024 PIĄTEK

17:30 Madou Konte (Senegal)

18:30 Ablayde Badji (Senegal/Polska)

19:30 Kabusa Oriental Choir (Nigeria)

20:30 Tasuta N-Imal (Maroko)

22:00 Vieux Farka Toure (Mali)

10.08.2024 SOBOTA

17:30 Faso Tamala (Polska/Burkina Faso)

18:30 Moribaya (Polska)

19:30 Sinaubi Zawose & Pamoja Zanzibar (Polska/Tanzania)

20:30 Bombino (Niger)

22:00 Sona Jobarteh (Gambia)

Czytaj też: „Chcemy się integrować”. W sobotę Wielokulturowy Festiwal w Wólce Kosowskiej