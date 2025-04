Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”. Co w programie? [SPRAWDŹ]

Cztery dni koncertów, warsztatów i potańcówek, z udziałem najlepszych kapel wiejskich i miejskich z Polski, Węgier, Francji i Słowacji. Do tego huczny benefis warszawskiego Domu Tańca, nauka tańca, śpiewu, gry i co ważne, barwne Targowisko Instrumentów. Na koniec Noc Tańca – niemal 30 kapel i taneczne szaleństwo do rana. To wszystko podczas 16. festiwalu Wszystkie Mazurki Świata od 23 do 26 kwietnia.