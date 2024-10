„To będzie wielkie święto muzyki”. Rusza szósta edycja Festiwalu Eufonie Adam Abramiuk 24.10.2024 14:09 W sobotę 2 listopada rusza 6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Echa i Pogłosy”. W samej Warszawie zaplanowano 18 koncertów. — To będzie wielkie święto muzyki — podkreśliła w Polskim Radiu RDC Natalia Gruszczyńska z Narodowego Centrum Kultury. Wydarzenie odbędzie się także w Krakowie, Katowicach, Lublinie Lusławicach i Dębicy.

Dominika Olender i Natalia Gruszczyńska (autor: rdc)

Eufonie to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. O wyjątkowości Eufonii stanowi z jednej strony czerpanie z tradycji, z drugiej zaś prezentowanie zupełnie nowych, nieodkrytych wcześniej brzmień.

Tegoroczna edycja wydarzenia rozpocznie się 2 listopada pod hasłem „Echa i Pogłosy”.

Posłuchaj rozmowy | Południe z Animuszem | Eufonie

— Bardzo długo myśleliśmy jak pokazać tematykę tegorocznej edycji. Trochę enigmatycznie to brzmi, natomiast ma pokazać to ciągłe przetwarzanie, to w jaki sposób twórcy współcześni, czy też dawni odnosili się do przeszłości, jak ją rozumieli, jak próbowali z niej czerpać, ale jednocześnie dodawać coś nowego — mówiła w Polskim Radiu RDC Dominika Olender z działu projektów kulturalnych Narodowego Centrum Kultury.

Natalia Gruszczyńska z NCK podkreśliła, ze to będzie wielkie święto muzyki.

— Jest to festiwal dla wielu grup, to znaczy nie tylko dla miłośników samej muzyki klasycznej, takiej, którą postrzegamy poprzez wyjścia do filharmonii czy opery. Koncerty są też w różnych przestrzeniach, takich, w której pojawiają się melomanii, takich, w których pojawiają się młodzi ludzie, np. osoby lubiące twórczość Dobrawy Czocher — opisywała Gruszczyńska.

Festiwal potrwa do 8 grudnia. To pierwszy raz, kiedy wydarzenie wychodzi poza granice Warszawy. Odbędzie się także w Krakowie, Katowicach, Lublinie Lusławicach i Dębicy.

