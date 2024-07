Monika Brodka w Polskim Radiu RDC o Warszawie: to miasto jest niejednoznacznie piękne Cyryl Skiba 31.07.2024 15:52 To miasto ma swoją wyjątkową energię i siłę. Jest niejednoznacznie piękne — mówiła Monika Brodka w rozmowie z Polskim Radiem RDC. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, reżyserka, laureatka Fryderyków opowiedziała o swojej nowej płycie „Wawa” uświetniającej 80. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Monika Brodka (autor: RDC)

W przededniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozmawialiśmy w Polskim Radiu RDC z Moniką Brodką o albumie „WAWA” powstałym właśnie na tę okazję. Artystka zaznaczyła w audycji „Południe z animuszem”, że miasto, o którym śpiewa, ma swoją wyjątkową energię i siłę. Jest niejednoznacznie piękne — podkreśliła Brodka.

Posłuchaj audycji | Południe z Animuszem | Brodka o albumie „WAWA”

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, reżyserka, laureatka Fryderyków nie tylko objęła rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej tegorocznej rocznicy, ale również nagrała album z udziałem muzyków sceny alternatywnej. Za co kocha Warszawę i jaką ma z nią relację?

— Ta trudna historia Warszawy jest bardzo wpisana w jej DNA i powoduje, że to miasto właśnie jest tak silne w energii jakiejś. Bo jeżeli po prostu coś się zupełnie rozpada, to tak jak z każdego kryzysu, myślę, tak po ludzku my wychodzimy silniejsi. I to nas jakoś wzmacnia, buduje i stajemy się mądrzejsi. To czuć w Warszawie, że ona jest taka poklejona z różnych elementów, niejednoznacznie piękna, jest taka, jaka jest, ale ma mocną energię — mówiła Brodka.

Premiera albumu odbyła się 26 lipca w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego

Na nowym albumie znalazło się dziesięć utworów – nowych, oryginalnych kompozycji oraz covery utworów, które opowiadają o stolicy. Wśród zaproszonych muzyków między innymi WaluśKraksaKryzysy, Hades, EABS czy Błoto.

— Album „WAWA” opowiada o Warszawie – mieście dla mnie szalenie ważnym. Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale również interesuje mnie energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Z całą trudną historią i szarością, jaką ze sobą niesie — opowiadała Brodka.

