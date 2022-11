„Magiczna księga Thotha”, czyli staroegipska legenda w Wieczorze literackim RDC RDC 24.11.2022 20:15 Jak bardzo niebezpieczne może się okazać zainteresowanie synami Ramzesa II i co takiego mieści w sobie księga mądrości boga Toth odnaleziona w starym grobowcu? O tym wszystkim przekonamy się już w najbliższą sobotę. W Wieczorze literackim RDC o godz. 20:10 słuchowisko „Magiczna księga Thotha”, w którym wystąpił Zygmunt Bończa-Tomaszewski.

Zygmunt Bończa-Tomaszewski (autor: Archiwa Państwowe NAC)

„Magiczna księga Thotha” to słuchowisko powstałe według pewnej staroegipskiej legendy. Amadeusz Przepiórka pisze list do burmistrza w sprawie Setoma, jednego ze stu jedenastu synów Ramzesa II. W starym grobowcu znajduje on księgę mądrości boga Thoth. Duchy tragicznie zmarłych posiadaczy księgi przestrzegają przed groźnymi skutkami jej posiadania. Nie bacząc na przestrogi, Setom zabiera księgę, a wkrótce przekonuje się o prawdziwości przepowiedni.

Słuchowisko w realizacji Andrzeja Pruskiego miało swą premierę 12 grudnia 1956 roku. Za przekład, adaptację i reżyserię odpowiedzialny jest Zbigniew Kopalko.

Obsada:

Zofia Rysiówna

Zbigniew Obuchowski

Józef Maliszewski

Ludmiła Łączyńska

Józef Kondrat

Czesław Kalinowski

Edmund Fidler

Jan Ciecierski

Henryk Borowski

Zygmunt Bończa-Tomaszewski

Ponadto w audycji gościem Jana Bończy-Szabłowskiego będzie Maciej Tomaszewski – aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu, gościnnie występujący w Teatrze Polskim.

Zapraszamy w sobotę 26 listopada o 20:10!

