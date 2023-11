Koncerty, dyskusje, warsztaty i dancing w stylu lat 80. W połowie listopada Festiwal „Niewinni Czarodzieje” RDC 07.11.2023 16:51 Tegoroczny XVIII Festiwal Niewinni Czarodzieje odbywa się pod hasłem KINGSAJZ DLA KAŻDEGO i potrwa od 16 do 30 listopada. Kiedy w 1988 roku swoją premierę miał film Juliusza Machulskiego „Kingsajz”, chodziło o wolność, która miała być ucieczką do normalności. Dla organizatorek i organizatorów Festiwalu Kingsajz to pokoleniowa opowieść o aspiracjach.

Koncerty, dyskusje, warsztaty i dancing w stylu lat 80-tych. W połowie listopada Festiwal „Niewinni Czarodzieje” (autor: RDC)

Tegoroczny festiwal Niewinni Czarodzieje rozpocznie się 16 listopada. W programie spotkania, dyskusje, koncerty i potańcówki w stylu lat 80., wystawy czy spacery.

Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin podkreśla, że wydarzenie tym roku odbędzie się pod hasłem „KINGSAJZ. Dla Każdego”.

– No i każdy od razu wie, o co chodzi, bo to jest tak, że zawsze mamy jakiś rodzaj nawiązania do postaci albo do filmu. No tutaj to jest znakomita kultowa komedia Juliusza Machulskiego i tak jak zawsze proponujemy z jednej strony trochę sentymentalną podróż w przeszłość, ale z drugiej strony to też jest tak, że próbujemy spojrzeć na Warszawę poprzez właśnie to hasło – mówi Gawin.

– Nasze atrakcje dotyczą przede wszystkim codzienności życia w stolicy – mówi Małgorzata Koziara z Muzeum Powstania Warszawskiego – zaprosić możemy Państwa do klubu komediowego na standard Michała Kempy pod tytułem "Zakręceni, czyli słoiki w stolicy". Zapraszamy też na "Zaszufladkowanych" do rotundy o stereotypach, o stereotypach mieszkania w Warszawie.

Festiwal potrwa do 2 Grudnia.

Czytaj też: Społeczne Opisywanie Fotografii. Muzeum Warszawy zaprasza do akcji