W. Mazolewski, M. Masecki czy Poluzjanci. Jazz Around Festival w CSW Zamek Ujazdowski Cyryl Skiba 18.06.2024 07:14 To bardzo świeża impreza na warszawskiej mapie - mówi Wojtek Mazolewski, polski basista i kontrabasista jazzowy. Już 28 i 29 czerwca Jazz Around Festival. Sprawdziliśmy, jacy wykonawcy znaleźli się w line-upie imprezy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

W. Mazolewski, M. Masecki czy Poluzjanci. Jazz Around Festival w CSW Zamek Ujazdowski (autor: Jazz Around Festival)

Nowoczesne i świeże spojrzenie na jazz - na kulturalnej mapie Warszawy nowa propozycja. Jazz Around Festival to impreza, która odbędzie się 28 i 29 czerwca w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Jedną z gwiazd będzie Wojtek Mazolewski, który zapowiadał festiwal w Radiu dla Ciebie.

— Fajnie, że w Zamku Ujazdowskim, z tego co widziałem tak pobieżnie line-up, to wygląda to bardzo ciekawie, więc wspaniale będzie się spotkać z warszawską i nie tylko publicznością na takim święcie muzyki jazzowej, zamknąć ten pierwszy dzień tego festiwalu, bo pamiętajmy, że jest jeszcze sobota. Cóż, bardzo się cieszę, lubię Zamek Ujazdowski i cieszę się, że jest taka nowa, ciekawa, bardzo taka współczesna mi się wydaje i bardzo taka świeża impreza jest na warszawskiej mapie — mówił.

Pierwszego dnia wystąpi także Marcin Masecki ze swoim big bandem, o czym mówił na naszej antenie.

Posłuchaj rozmowy | Marcin Masecki | Jazz Around Festival

— Big band, taki powiedzmy troszkę mniejszy niż klasyczny, ale jednak będzie to 12 osób na scenie i głównie instrumenty dęte. W ogóle instrumenty dęte w formule rozrywkowej to jest mi bardzo bliska rzecz. Mój ojciec był klarnecistą i saksofonistą i w domu za dzieciaka leciały non stop amerykańskie big bandy. I jakoś blisko mi do instrumentów dętych. Napisałem swoją pierwszą symfonię na orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, która jest wielką orkiestrą dętą, a tym razem po prostu będzie to moja własna autorska muzyka. I nie mogę się tego doczekać — tłumaczył.



28 czerwca wystąpią ponadto Alfa Mist, Avishai Cohen Trio, Brekky Boy, GeeJay, Giacomo Turra & The Funky Minutes, Joel Culpepper i Nubya Garcia. Drugiego dnia: Ania Szarmach, Emily King, Jazzbois, Lady Blackbird, Łona x Konieczny x Krupa, Madison McFerrin, Nene Heroine, Poluzjanci, Youngr.

