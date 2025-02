Przegląd filmów z Jerzym Stuhrem w kinie Iluzjon [REPERTUAR] RDC 07.02.2025 20:57 „Wodzirej”, „Amator”, „Seksmisja”, „Kiler” - między innymi te filmy zobaczą uczestnicy przeglądu „Jerzy Stuhr. In memoriam”, który odbędzie się w warszawskim kinie Iluzjon. Pierwszą projekcję zaplanowano na 9 lutego. Retrospektywie towarzyszyć będzie wystawa fotosów oraz plakatów.

Jerzy Stuhr (autor: MICHAL CHARYTON)

Przegląd filmów z Jerzym Stuhrem od 9 lutego w warszawskim kinie Iluzjon.

Reżyser Krzysztof Kieślowski powiedział o Stuhrze, że stanowi „wyjątkowy w Polsce przypadek aktora, który sprawdza się we wszystkich gałęziach sztuki, które uprawia - i w filmie, i w telewizji, i w teatrze”. „Myślę, że decydują o tym dwa elementy. Pierwszy stanowi technika, wspaniała technika, opanowana do perfekcji we wszystkich właściwie szczegółach. Druga rzecz, niemniej istotna, przydatna zwłaszcza dla kina, to jego znajomość rzeczywistości. A ponad tymi dwiema umiejętnościami góruje inteligencja” - opowiadał w 1981 r., w programie telewizyjnym „Twarze teatru”.

W zapowiedzi przeglądu filmów „Jerzy Stuhr. In memoriam” na stronie internetowej stołecznego Iluzjonu podkreślono natomiast, że „jako aktor był jednym z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych, jako reżyser filmowy należał do tych najbardziej osobnych, tworzących własne, autorskie kino”. Lutowo-marcowy przegląd filmów artysty, dodano, połączy „obie te ścieżki twórcze zmarłego latem ubiegłego roku Jerzego Stuhra”.

Repertuar przeglądu „Jerzy Stuhr. In memoriam”

Przegląd rozpocznie się 9 lutego projekcją filmu „Spokój” (1976) w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego - jak przypomniano w zapowiedzi wydarzenia, była to pierwsza rola pisana specjalnie dla Stuhra. 16 lutego Iluzjon pokaże także „Amatora” (1979), inne dzieło Kieślowskiego ze Stuhrem w roli głównej. 15 lutego widzowie będą mieli okazję zobaczyć „Wodzireja”, słynny film Feliksa Falka z 1977 r. ze Stuhrem w roli Lutka Danielaka, młodego i ambitnego pracownika wojewódzkiego oddziału „Estrady”. W programie znalazła się także kultowa komedia Juliusza Machulskiego „Seksmisja” (1984), „O-bi, O-ba. Koniec cywilizacji” (1984) Piotra Szulkina, „Medium” (1985) w reżyserii Jacka Koprowicza czy „Kiler” (1997) Juliusza Machulskiego.

„Szczególne miejsce zajmuje zainicjowane w latach 90. kino autorskie Jerzego Stuhra, filmy, których był scenarzystą, reżyserem i odtwórcą głównej roli” - przypomniano. Iluzjon pokaże m.in. „Spis cudzołożnic” (1994) - adaptację powieści Jerzego Pilcha - „Historie miłosne” (1997), „Duże zwierzę” (1999), film zrealizowany na podstawie odnalezionego scenariusza Kieślowskiego, a także „Obywatel” (2014) i komediodramat „Habemus papam - mamy papieża” (2011) Nanniego Morettiego.

Szczegóły dotyczące planowanych projekcji w cyklu "Jerzy Stuhr. In Memoriam" dostępne są na stronie internetowej kina Iluzjon. Retrospektywie towarzyszyć będzie wystawa fotosów oraz plakatów.

