Timeless Film Festival w Warszawie. „To ukłon w stronę wymagającej publiczności” Cyryl Skiba 06.04.2025 16:38 8 festiwalowych dni, 144 filmy na ponad 200 seansach. Druga edycja Timeless Film Festival od poniedziałku w Warszawie. — To jest ukłon bardziej w stronę takiej publiczności, która jest bardzo wymagająca — mówił na naszej antenie rzecznik prasowy wydarzenia Jacek Sobczyński.

Kino Luna (autor: RDC)

Już od 7 do 14 kwietnia Warszawa ponownie stanie się stolicą kina ponadczasowego. Odbędzie się Timeless Film Festival. Rzecznik prasowy wydarzenia Jacek Sobczyński podkreślał w Polskim Radiu RDC, że czeka nas spotkanie z klasykami.

— Pokażemy na dużym ekranie filmy powszechnie znane i lubiane. I to są filmy, które bardzo często być może Państwo widzieli na ekranach komputerów albo telewizorów i myśleli sobie „kurczę, ale bym zobaczył na przykład takiego Stanleya Kubricka na dużym ekranie”. Ale też staramy się i tutaj to jest ukłon bardziej w stronę takiej publiczności, która jest bardzo wymagająca, widziała już wszystko i chce, żebyśmy ją czymś zaskoczyli. No i staramy się do naszego programu wrzucać sporo perełek, o których być może wielu z Was jeszcze nie słyszało — mówił.





Pokazy odbędą się w kinie Muranów, kinie Iluzjon, kinie Luna oraz w Sali Ziemia Obiecana. Szczegółowe informacje TUTAJ.

Festiwal otworzy koncert filmowy francuskiej kompozytorki i multiinstrumentalistki Christine Ott, która, ze wsparciem Mathieu Gabry’ego, stworzyła kompozycję do filmu „Człowiek z Aran” (1934) Roberta Flaherty’ego. Zamknięcie festiwalu uświetni projekcja „Cudu kwiatów” (1926) z muzyką Christine Ott i Mathieu Gabry’ego na żywo.

Festiwal uhonoruje 80. urodziny Daniela Olbrychskiego. Odda również hołd zmarłemu w styczniu Davidowi Lynchowi. Są też w programie retrospektywy twórczość Mai Zetterling – odważnej, kontrowersyjnej reżyserki, która łamała społeczne tabu i wyprzedzała swoje czasy oraz Sama Peckinpaha – legendarnego rewolucjonisty amerykańskiego westernu.

Z okazji okrągłej rocznicy tragicznej śmierci Pier Paolo Pasoliniego oraz premiery jego ostatniego, skandalicznego filmu w programie pojawi się sekcja Przeklęta pasja: Pier Paolo Pasolini w 50. rocznicę śmierci, której kulminacją będzie pokaz „Salo, czyli 120 dni Sodomy” (1975).

Do stolicy zawitają też Bracia Quay, których nowy film „Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay” (2024) będzie miał premierowy pokaz na II Timeless Film Festival Warsaw.

