Był inspiracją do filmu „Teściowie”. Aktorka A. Suchora w RDC o spektaklu „Wstyd” Cyryl Skiba 05.03.2025 16:04 Lubimy oglądać o sobie - tym między innymi fenomen spektaklu „Wstyd” tłumaczy Agnieszka Suchora. Aktorka w audycji „W rytmie kultury” mówiła o przedstawieniu, który w Teatrze Współczesnym był wystawiony już ponad 250 razy i wciąż przyciąga widzów. Spektakl zainspirował też twórców hitowego filmu „Teściowie”.

„Wstyd” w reżyserii Wojciecha Malajkata został zagrany ponad 250 razy w Teatrze Współczesnym w Warszawie. O jego fenomenie Beata Jewiarz rozmawiała w Polskim Radiu RDC w audycji „W rytmie kultury” z aktorką Agnieszką Suchorą.

Autorem scenariusza jest Marek Modzelewski, który zdaniem Suchory ma doskonałe wyczucie polskiej rzeczywistości.

- Pisze takie historie o nas w pigułce z bardzo dobrymi dialogami, które są i gorzkie, i bardzo śmieszne, tragiczne i mówią o nas również rzeczy straszne. No i to jest bardzo współczesne, więc to też się wpisuje w linię mojego teatru. Lubimy oglądać o sobie - mówiła Agnieszka Suchora.



W pozostałych rolach w spektaklu „Wstyd” występoują Iza Kuna, Jacek Braciak i Mariusz Jakus. Agnieszka Suchora mówiła w Polskim Radiu RDC, że choć spektakl był wystawiany już ponad 250 razy, to zawsze grany jest tak samo. Jak dodała, nie ma mowy o kombinowaniu na scenie i „psikusach”.

- On jest precyzyjnie, wręcz matematycznie ułożony ten spektakl i takie rzeczy mogłyby go po prostu zepsuć, czy wybić nas z jakiegoś rytmu. Jest takie powiedzonko w teatrze, który to jest dla ciebie spektakl? Setny. No a dla widza pierwszy. Więc on musi dostać ten produkt w stu procentach taki, jaki został stworzony - tłumaczyła.



Agnieszka Suchora z Teatrem Współczesnym związana jest od 35 lat, czyli od początku swojej kariery.

Spektakl zainspirował do stworzenia hitowego filmu „Teściowie”. Ekranizacja powstała na podstawie tego samego tekstu, a reżyserował ją Jakub Michalczuk. W rolach głównych wystąpili Maja Ostaszewska, Iza Kuna, Marcin Dorociński oraz Adam Woronowicz.



