Grażyna Wolszczak w Polskim Radiu RDC o granicy między życiem prywatnym a zawodowym Cyryl Skiba 03.10.2024 20:22 Życie serialowe zaciera się czasem z życiem prywatnym. Grażyna Wolszczak w rozmowie z Polskim Radiem RDC, żartobliwie o swoim warsztacie zawodowym. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna była gościem audycji „W rytmie kultury”. — Gorzej jak widz mówi, „no wie pani, ale pani narozrabiała”. Wtedy mówię, nie, to naprawdę nie ja — powiedziała aktorka.

Grażyna Wolszczak (autor: RDC)

Grażynę Wolszczak można zobaczyć w popularnych serialach „Na wspólnej” oraz „Pierwsza miłość”. Aktorka podkreślała w audycji „W rytmie kultury”, że gra w takich produkcjach daje pewną stabilizację aktorowi.

Żartowała, że nie raz spotykani na ulicach fani, ganili ją za postawę jej postaci w serialu.

— Gorzej jak właśnie widz mówi, „no wie pani, ale pani narozrabiała”. Wtedy mówię, nie, to naprawdę nie ja, to mi tak napisali. To scenarzysta tak wymyślił. No, ale jednak — powiedziała Wolszczak.

Grażyna Wolszczak prowadzi także prywatny teatr. Od 10 lat jest współdyrektorką Garnizonu Sztuk przy ulicy Konopnickiej w Warszawie. Można ją zobaczyć w sztukach „Pozytywni” oraz „Same plusy”.

Czytaj też: Międzynarodowy Festiwal „Lalka też człowiek”. M. Żurawski: to pełnoprawny język sztuki