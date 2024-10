Międzynarodowy Festiwal „Lalka też człowiek”. M. Żurawski: to pełnoprawny język sztuki RDC 03.10.2024 13:02 Udowadniamy, że to pełnoprawny język sztuki — mówił w Polskim Radiu RDC organizator Międzynarodowego Festiwalu „Lalka też człowiek” Marek Żurawski. Dyrektor wydarzenia zapraszał w audycji „W rytmie kultury” na osiemnastą edycję przeglądu, która rozpocznie się już w sobotę. Do Warszawy przyjadą niezwykłe grupy ze spektaklami z różnych stron świata.

W rytmie kultury (autor: RDC)

W sobotę rozpocznie się osiemnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu „Lalka też człowiek”. Do Warszawy przyjadą niezwykłe grupy ze spektaklami z różnych stron świata.

Dyrektor wydarzenia Marek Żurawski podkreślał w audycji „W rytmie kultury”, że współczesne lalkarstwo to fascynująca, interdyscyplinarna sztuka, a festiwal udowadnia, że to pełnoprawny język sztuki.

Posłuchaj rozmowy | W rytmie kultury | Międzynarodowy Festiwal „Lalka też człowiek”

— Mamy takie wyobrażenie bardzo silne i trudno z nim walczyć, że jak jest lalka to jest dla dzieci — powiedziała prowadząca audycję Beata Jewiarz.

— No tak, ale to chyba dlatego, że nie mamy odpowiednika w naszym języku polskim słowa „puppet”. No a lalka, a no to jest zabawka dla dzieci, więc to mało poważne. My staramy się od 18 lat udowodnić, że jesteśmy bardzo poważni i że spektakle, które prezentujemy też są poważne i tyczą ważkich problemów istotnych dla widza dorosłego — podkreślił Żurawski.

W tegorocznej edycji festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć najnowszą premierę Teatru Łątek Supraśl – „Matecznik”, to spektakl inspirowany wydanym w 1984 roku albumem znakomitego fotografika Wiktora Wołkowa. Zamieszczone w nim zdjęcia i teksty przyczyniły się do powstania spektaklu, w którym niespiesznie przenikają się obrazy, słowa i muzyka. Oprócz tego na scenie pojawią się także aktorzy Agencji Mittlepunkt w spektaklu „EMIL”, który bazując na motywach francuskich sztuk, opowiada o rodzinnej klątwie i potędze miłości.

Prezentowane spektakle zabiorą widzów do przeszłości, opowiadając o pokoleniowym doświadczeniu wojny („Ślady”), oraz sprowokują do głębokich rozważań o odchodzeniu bliskich i istnieniu córki bez matki („20 den”). Nie zabraknie także podróży do magicznych miejsc o wyjątkowym znaczeniu, gdzie rodzi się emocjonalna potrzeba połączenia z naturą („Stara Planina”).

Widzowie będą mieli także okazję obejrzeć wyjątkowy spektakl „La Phazz" hiszpańsko-meksykańskiej grupy Zero en Conducta. Nie ma w nim tradycyjnie opowiedzianej historii, to raczej emocjonalna podróż po codziennych zmaganiach z życiem i wewnętrznymi sprzecznościami, których doświadcza każdy z nas. To opowieść o ucieczce przed własnymi lękami i społecznymi zależnościami.

Wstęp na spektakle jest wolny, obowiązują zapisy. Program dostępny jest na stronie lalkatezczlowiek.eu.

