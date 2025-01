Polskie preselekcje do Eurowizji. Dominik Dudek w szczerej rozmowie z RDC

W walentynki dziesięcioro artystów stanie przed szansą reprezentowania naszego kraju podczas 69. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Wśród nich jest Dominik Dudek, który był gościem audycji RDC „Muzyczny radar" Pawła Bobrowskiego. O wokaliście zrobiło się głośno w 2022 roku, kiedy to został zwycięzcą programu The Voice of Poland.