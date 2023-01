„Anioł” z początku XX wieku i zbroja japońskiego piechura, czyli nowości w Muzeum Malczewskiego Anna Orzeł 29.01.2023 12:51 Obraz z początku XX wieku autorstwa Wacława Ichnowskiego i zbroja japońskiego piechura wzbogacą kolekcję Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. To pierwsze tegoroczne, aukcyjne zakupy instytucji.

Co nowego w muzeum Malczewskiego? (autor: Daniel Adamczyk/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu)

– Wacław Ichnowski to radomianin, artysta-malarz i rzeźbiarz, dlatego ważne jest to, by jego prace można było oglądać w rodzinnym mieście – tłumaczy dyrektor muzeum Leszek Ruszczyk. – Największym potencjałem są pracownicy, którzy wyszukują te perełki. W przypadku „Anioła” artysta jest z Radomia, związany z tym budynkiem, chodził tu do szkoły. Miejsce jego prac jest więc jak najbardziej tu – podkreśla.

Pierwowzór obrazu Ichnowskiego zatytułowanego „Anioł" znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. – Pozyskaliśmy kolejną pracę radomskiego twórcy z tego samego pokolenia co Jacek Malczewski, nasz patron. „Anioł” został namalowany według wzoru, który stworzył Jan Matejko. Oryginałem, z którego Ichnowski namalował tę pracę, jest „Pieśń -–Studium do obrazu Joanna d`Arc” Jana Matejki – mówi Paulina Szymala-Bugajska z Działu Sztuki.

Muzealne zakupy finansowo wspiera samorząd Mazowsza.

Czytaj też: Instytucje kultury w Polsce świętują 110. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego