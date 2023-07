„Kameralne Lato” trwa w Radomiu. „Forma zmieniania rzeczywistości” Anna Orzeł 06.07.2023 04:16 20 polskich filmów krótkometrażowych walczy w Radomiu o pierwsze miejsce i nominację do nagrody im. Jana Machulskiego. Konkurs zorganizowano w ramach Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”. Impreza odbywa się po raz szesnasty.

„Kameralne Lato” trwa w Radomiu (autor: Dominik Musialek/mat. organizatora)

W Radomiu trwa Festiwal „Kameralne Lato”. O pierwsze miejsce i nominację do nagrody im. Jana Machulskiego, w jego ramach, walczy 20 polskich filmów krótkometrażowych. O doborze filmów decydowały forma i temat. Organizatorzy zadbali o to, by były różnorodne i atrakcyjne dla widzów.

- Jury czeka nie lada wyzwanie - mówił przewodniczący Michał Oleszczyk. - Krótkie metraże mają to do siebie i to jest też ich urok, że w stosunkowo krótkim czasie możemy poznać bardzo dużo nowych historii, zobaczyć bardzo dużo nowych światów i także poznać bardzo dużo nowych nazwisk, bo nie ukrywam, że to jest taka ekscytująca część poznawania świata shortów - tłumaczył.



Rangę konkursu i jego znaczenie dla przyszłości młodych filmowców podkreślała ambasadorka festiwalu Anna Mucha.

- Wyróżniamy szczególne talenty i torujemy jakby ich taką przyszłą drogę zawodową. To bardzo jest miłe mieć taką świadomość, że jesteśmy jedni z pierwszych - mówiła.





Od 16 lat współorganizatorem festiwalu jest radomski samorząd. Zdaniem wiceprezydenta Mateusza Tyczyńskiego, to jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście.

- To jest absolutnie kapitalna sprawa, że udało się wpleść temat wolności w festiwal, w Kameralne Lato. To jest coś, co jest nam w Radomiu strasznie bliskie, to też jest forma zmieniania rzeczywistości - wskazał.



Gościem specjalnym sobotniego finału festiwalu będzie znakomity polski reżyser Krzysztof Zanussi.

