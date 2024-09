Wjechał w grupę pieszych. Trzy osoby zginęły. Zatrzymano pasażera pijanego kierowcy RDC 02.09.2024 16:11 Druga osoba została zatrzymana po śmiertelnym wypadku w Magnuszewie koło Kozienic. Od razu po sobotniej tragedii zatrzymano pijanego kierowcę, a wczoraj pasażera – informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim)

Za nieudzielenie pomocy może odpowiadać pasażer auta, które w sobotę uderzyło w dwie grupy pieszych w Magnuszewie koło Kozienic.

– To 26-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego, pasażer pojazdu, który uczestniczył w wypadku, a po zdarzeniu oddalił się z miejsca. Po ustaleniu tożsamości tego mężczyzny został on zatrzymany. Dzisiaj także zostanie doprowadzony do prokuratury – informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany 42-letni kierowca.

– Sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym, który doprowadził do zdarzenia będąc w stanie nietrzeźwości, grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do 20. Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną za nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym, jest to odpowiedzialność do 3 lat pozbawienia wolności – dodaje prokurator Góźdź.

Obaj mężczyźni w chwili zatrzymania byli pod wpływem alkoholu. Ponadto 42-latek nie miał bez prawa jazdy.

Wypadek w m. Magnuszew

Do potrącenia dwóch grup pieszych, w sumie pięciu osób, doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Magnuszew w powiecie kozienickim na drodze wojewódzkiej W736 – sprawcą był pijany 42-letni kierowca forda.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-latek był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu – w 2010 r. miał za to zatrzymane prawo jazdy – przekazał Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jak zaznaczył, ustalono też nieznane wcześniej personalia dwóch z trzech śmiertelnych ofiar wypadku – to kobieta i mężczyzna w wieku 36-lat – oboje zginęli na miejscu. Tożsamość trzeciej ofiary, która zmarła w szpitalu, była znana tuż po wypadku – to kobieta w wieku 55 lat.

W wyniku potrącenia poszkodowanych zostało również dwoje innych pieszych – 55-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna, którzy trafili do szpitala. Aktualnie przebywają oni w placówce w Radomiu.

Jak podkreślił rzecznik policji, 42-letni kierujący fordem został zatrzymany, przy czym pierwsze badanie stanu jego trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu. Obecnie przebywa on w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.

Nadal trwają czynności policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kozienicach związane z wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

