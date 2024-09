Pijany wjechał w grupę pieszych. Są zarzuty dla kierowcy i pasażera RDC 02.09.2024 19:10 Są zarzuty dla kierowcy, który pod wpływem alkoholu wjechał w dwie grupy pieszych w Magnuszewie. W wypadku zginęły trzy osoby. Zarzuty usłyszał również pasażer auta, którym kierował pijany 42-latek.

Tragiczny wypadek (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Mazowiecka)

42-letni kierowca usłyszał zarzuty w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w sobotę w Magnuszewie (pow. kozienicki). Mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę „na podwójnym gazie”.

– Podejrzany Sławomir S. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Podał, że w momencie zdarzenia poruszał się pojazdem z prędkością przekraczającą prędkość dozwoloną rzędu 115 km/h oraz że przed zdarzeniem spożywał alkohol. Sprawcy grozi karę od 5 do 20 lat pozbawienia wolności – informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Zarzuty zostały przedstawione również pasażerowi.

– Jest on podejrzany o nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, które z uwagi na doznane obrażenia znajdowały się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia. Prokurator podejrzany temu przedstawił także zarzut dotyczący nakłaniania kierującego pojazdem Ford i sprawcy wypadku do ucieczki z miejsca wypadku oraz do zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie kradzieży samochodu Ford. Jacek L. przyznał się do popełnienia pierwszego z zarzuconych mu czynów – podaje prokurator Goźdź.

Grozi mu do 3 lat więzienia. Na razie został objęty dozorem. W sprawie kierowcy zaś prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt.

Wypadek w m. Magnuszew

Do potrącenia dwóch grup pieszych, w sumie pięciu osób, doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Magnuszew w powiecie kozienickim na drodze wojewódzkiej W736 – sprawcą był pijany 42-letni kierowca forda.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-latek był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu – w 2010 r. miał za to zatrzymane prawo jazdy – przekazał Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jak zaznaczył, ustalono też nieznane wcześniej personalia dwóch z trzech śmiertelnych ofiar wypadku – to kobieta i mężczyzna w wieku 36-lat – oboje zginęli na miejscu. Tożsamość trzeciej ofiary, która zmarła w szpitalu, była znana tuż po wypadku – to kobieta w wieku 55 lat.

W wyniku potrącenia poszkodowanych zostało również dwoje innych pieszych – 55-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna, którzy trafili do szpitala. Aktualnie przebywają oni w placówce w Radomiu.

Jak podkreślił rzecznik policji, 42-letni kierujący fordem został zatrzymany, przy czym pierwsze badanie stanu jego trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu. Obecnie przebywa on w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.

Nadal trwają czynności policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kozienicach związane z wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

Czytaj też: Problemy w Polskim Związku Kolarskim. „Musieliśmy zrobić zbiórkę, by jechać na mistrzostwa”