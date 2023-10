Podwoi się teren sportowo-rekreacyjny przy zalewie kozienickim. To dodatkowe 8 hektarów Iwona Rodziewicz-Ornoch 31.10.2023 12:41 Przy zalewie kozienickim podwoi się teren sportowo-rekreacyjny. Burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski podpisał akt notarialny o przejęciu ponad 8 hektarów ziemi. — Zwiększa to możliwości inwestycyjne w tym terenie — mówi burmistrz. Na przejętych terenach powstaną m.in. boiska do siatkówki plażowej, streetballa czy golfa.

Podwoi się teren sportowo-rekreacyjny przy zalewie kozienickim (autor: Piotr Kozłowski/FB)

Burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski podpisał akt notarialny o przejęciu ponad 8 hektarów ziemi. Dzięki temu podwoi się teren sportowo-rekreacyjny przy zalewie kozienickim.

— Cieszymy się, bo udało się w tej kadencji przejąć ponad osiem hektarów gruntów, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, bezpośrednio przylegających do własności gminy, Kozińskiego Centrum Rekreacji i Sportu i bezpośrednio przylegające do naszego jeziora. Zwiększa to możliwości inwestycyjne w tym terenie — mówi Kozłowski.

Co powstanie w Kozienicach?

Jak zaznacza burmistrz Kozienic, na przejętych terenach powstaną m.in. boiska do siatkówki plażowej, streetballa, golfa, miejsce dla łuczników czy błonia.

— Błonie jak mówią w Krakowie, czyli teren częściowo zielony, gdzie jest możliwość organizowania występów artystycznych. Chcemy tworzyć również tereny plażowe i wędkarskie — oznajmia Kozłowski.

Zaprojektowany został również pumptrack. Część terenu zostanie zagospodarowana pod campingi i caravaningi.

