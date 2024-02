Groził aptekarce siekierą i uciekł z pieniędzmi. Jest areszt dla 43-latka

Do tymczasowego aresztu trafił na trzy miesiące 43-latek z Kozienic podejrzany o rozbój w miejscowej aptece. Mężczyzna grożąc aptekarce siekierą, zmusił ją do wydania mu 3,5 tys. zł. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.