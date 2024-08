Alan Banaszek w RDC przed wyścigiem na IO: Jestem w stanie powalczyć o medal Adam Abramiuk 08.08.2024 13:14 Reprezentant Polski i zawodnik drużyny kolarskiej Mazowsze Serce Polski Alan Banaszek zaczyna dziś drogę po swój olimpijski sukces. W Polskim Radiu RDC mówił, że jest pewny swoich medalowych szans w Paryżu.

Alan Banaszek z rodzicami (autor: RDC)

Jestem w stanie powalczyć o medal – mówił w audycji Polskiego Radia RDC Alan Banaszek.

Reprezentant Polski i zawodnik drużyny kolarskiej Mazowsze Serce Polski rozpoczyna dziś wyścig o olimpijski medal.

– Jak się mi wszystko dobrze złoży, przy mojej dobrej dyspozycji, jaką potrafiłem mieć na torze i przy sprzyjających okolicznościach jestem w stanie powalczyć o medal – mówił w Polskim Radiu RDC.

Banaszek wystartuje w wieloboju w kolarstwie torowym, tzw. omnium, które składa się z czterech części.

– To taki wyścig na kreskę, tempo race to wyścig, gdzie co rundę zdobywa się punkt na 40 okrążeń. W wyścigu eliminacyjnym ostatni odpada, a ostatni wyścig punktowy to jest co pięć rund punktowane okrążenie – tłumaczył.

Alan Banaszek zacznie wyścig dziś o godz. 17:00, a pół godziny wcześniej – o g. 16:30 – zapraszamy na audycję „Igrzyska z RDC”.

Gościem Przemysława Paczkowskiego będzie Dariusz Banaszek, były prezes Polskiego Związku Kolarskiego, a prywatnie wujek Alana.

