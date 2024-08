Arkadiusz Kułynycz walczy dziś o brąz w zapasach. „Medal biorę w ciemno” Adam Abramiuk 08.08.2024 12:09 Arkadiusz Kułynycz powalczy dziś wieczorem o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Radomski zapaśnik był w maju gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Czas na Igrzyska”. Mówił wówczas, że choć celuje w złoto, to zadowoli się również brązowym krążkiem.

Arkadiusz Kułynycz (autor: RDC)

Dziś wieczorem pochodzący z Radomia Arkadiusz Kułynycz powalczy o brązowy medal Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Zapaśnik w repasażach pokonał Kolumbijczyka Carlosa Andresa Munoz Jaramillo 3:1. Mimo że przeciwnik prowadził w pierwszej części walki, to Polakowi udało się odrobić stratę, a następnie zdobyć dwa punkty przewagi.

Jeszcze przed wyjazdem do Paryża Kułynycz był gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Czas na Igrzyska”, gdzie powiedział, że celuje w złoto, ale zadowoli się też trzecim miejscem.

– Będę jechał do Paryża po to, żeby zdobyć tam złoty medal, ale oczywiście, jeżeli dzisiaj powiedziano by mi, że będę brązowym medalistą, to zabieram to w ciemno. Mam nadzieję, że po zdobyciu medalu w Paryżu, jeśli zdrowie pozwoli, będę mógł jeszcze wystąpić w Los Angeles – mówił Kułynycz.

Przeciwnikiem Polaka w walce o brązowy medal będzie Ukrainiec, złoty medalista z Tokio i srebrny z Rio de Janerio Żan Bełeniuk.

O tym, na co Kułynycz musi zwrócić uwagę, podczas zawodów, mówił jeszcze przed walką z Jaramillo trener Zdzisław Kolanek z Radomskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk.

– Przede wszystkim trzeba uważać w stójce, żeby tam nie polecieć na jakiś chwyt. Arkadiusz zagapił się w walce z Irańczykiem i odstał od niego w ramię. Później walka potoczyła się trochę nerwowo i niestety przegrał. Liczymy na dobry występ i że jednak ten brązowy medal Arek wyrwie na tych igrzyskach – powiedział.

Walka zapaśnicza o brązowy medal rozpocznie się o godz. 20:05.

