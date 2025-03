Zwiększy się bezpieczeństwo lekowe Polski? Rozbudowuje się strategiczna firma w Grodzisku Mazowieckim Adam Abramiuk 18.03.2025 10:46 Strategiczna firma produkująca leki rozbudowuje swoją produkcję. Gedeon Richter Polska, która ma swój zakład w Grodzisku Mazowieckim, do kompleksu dobuduje dwukondygnacyjny budynek. Tam będą nowe linie produkcyjne. To pozwoli zwiększyć możliwości wytwórcze zakładu.

Zwiększy się bezpieczeństwo lekowe Polski? Rozbudowuje się strategiczna firma w Grodzisku Mazowieckim (autor: pixabay)

Gedeon Richter Polska rozbudowuje swoją produkcję. To strategiczna firma produkująca leki, która ma swój zakład w Grodzisku Mazowieckim. Dobudowany będzie do niego dwukondygnacyjny budynek z nowymi liniami produkcyjnymi.

— Będzie to się przekładało tak naprawdę na wzrost produkcji o około 30 proc. Natomiast dlaczego jest to strategiczna inwestycja? Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj dużo mówimy o bezpieczeństwie lekowym, bezpieczeństwie militarnym i energetycznym. I to jest właśnie odpowiedź na tę potrzebę bezpieczeństwa — mówi dyrektor ds. korporacyjnych Gedeon Richter Polska Aneta Grzegorzewska.





Jak dodaje, nowy gmach pozwoli na wytwarzanie leków krytycznych, czyli takich, które zapewniają szerokie bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

— Tutaj mówimy szerzej o Unii Europejskiej, ale również o Polsce. W Polsce jest to lista około 300 produktów. To są antybiotyki, to są leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, leki kardiologiczne i onkologiczne. To jest taka podstawowa baza, która musi być dostępna dla polskich pacjentów, aby zapewnić im bezpieczeństwo lekowe — tłumaczy.





Nowy budynek da też nowe miejsca pracy i zwiększenie zatrudnienia.

— Dzisiaj liczymy, że będzie to kilkadziesiąt osób, także będą to też korzyści dla regionu. Są to stanowiska związane głównie z procesem wytwarzania, więc operatorów, laborantów, pracowników kontroli jakości — mówi Aneta Grzegorzewska.





Wartość inwestycji jest szacowana na ok. 200 mln złotych.

