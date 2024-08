Nieczystości nie popłyną już do Skrwy w Gostyninie. Są pieniądze na rozbudowę oczyszczalni Katarzyna Piórkowska 29.08.2024 22:33 Samorząd Mazowsza przekaże 4 miliony złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Dzięki modernizacji nieczystości nie popłyną już do rzeki Skrwy i do jeziora Lucieńskiego, jak zdarzało się dotychczas. Gminie naliczane są wysokie kary za zanieczyszczanie akwenów. Wykonanie ich zostało warunkowo zawieszone w związku z modernizacją oczyszczalni.

Są pieniądze na rozbudowę oczyszczalni w Gostyninie (autor: MPK Gostynin)

Gostynin otrzyma 4 miliony złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Pieniądze przekaże samorząd Mazowsza.

To bardzo ważna inwestycja dla miasta. Po modernizacji nieczystości nie popłyną już do rzeki Skrwy i do jeziora Lucieńskiego, jak zdarzało się dotychczas.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Roman Augustyniak podkreśla, że oczyszczalnia będzie mogła obsłużyć o kilka tysięcy więcej odbiorców niż obecnie.

— Wzrośnie potencjał tej oczyszczalni ścieków. Liczba odbiorców wzrośnie do 22 tysięcy. Także miasto mogło będzie przyłączać, też odbierać od nowych użytkowników ścieki — mówi Augustyniak.

Za zanieczyszczanie Skrwy i jeziora Lucieńskiego gminie są naliczane wysokie kary, których wykonanie zostało warunkowo zawieszone w związku z modernizacją oczyszczalni.

Inwestycja ma się zakończyć w listopadzie 2026 roku. Będzie kosztowała ponad 87 mln Blisko 50 mln. przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

