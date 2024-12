Polacy i Ukraińcy: co myślą o sobie nawzajem? „Nie ma powodu teraz szukać winnych”

W Polskim Radiu RDC debatowaliśmy o tym, co Polacy myślą o Ukraińcach, a Ukraińcy o Polakach. Ośrodek KARTA wydał II komunikat polsko-ukraiński dotyczący porozumienia nad wypracowaniem wspólnych uzgodnień historycznych. Ma on być impulsem do zmiany nastawień między narodami.