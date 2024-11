Debata RDC: Jak kształtować patriotyzm wśród młodych osób? RDC 14.11.2024 18:26 Wzmacnianie pozycji samorządu czy kół wolontariatu pełni ważną funkcję w kształtowaniu postaw patriotycznych – w Debacie RDC mówiliśmy m.in. o tym, jak kształtować wśród młodych ludzi idee patriotyczne. Zdaniem szefowej Działu Aktywności Społecznej i Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskie młodzi ludzie potrzebują więcej praktycznych możliwości.

Goście Debaty RDC (autor: RDC)

Jak kształtować wśród młodych patriotyzm? Temu zagadnieniu była poświęcona pierwsza debata w RDC po Święcie Niepodległości. Rozmówcy podkreślali, jak ważne jest angażowanie młodzieży w zajęcia i apolityczna edukacja obywatelska.

Monika Prus, szefowa Działu Aktywności Społecznej i Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej zwracała uwagę, że trzeba wychodzić poza lekcje i poza schematy.

– Mamy bardzo dużo fajnych pomysłów od młodych ludzi, w jaki sposób można obchodzić rocznicę odzyskania niepodległości. Co roku wznawiamy te pomysły i opowiadamy nauczycielom, że zamiast apelu, mogą np. poszukać jakichś lokalnych bohaterów, takich też współczesnych – mówiła w trakcie debaty ekspertka Centrum.

Zdaniem Moniki Prus młodzi ludzie potrzebują więcej praktycznych możliwości.

– Żeby uczniowie mogli coś zorganizować, nauczyć się np. jak organizować debatę w szkole. Młodzi ludzie chcą, tylko nie zawsze mają do tego przestrzeń – przekonywała.

Dlatego tak ważne w kształtowaniu postawy patriotycznej jest wzmacnianie pozycji samorządu czy kół wolontariatu.

Tu jest jeszcze sporo do zrobienia, bo młodzież zazwyczaj niechętnie głosuje – przyznał Michał Mazur, koordynator Latarnika Wyborczego i programu Młodzi Głosują.

– Nie oskarżałbym tutaj, że jest to oznaką słabego poczucia patriotyzmu. Jeżeli tego poczucia wpływu nam brakuje i rośnie frustracja, a wśród młodych jest wysoka frustracja sytuacją polityczną i wysoki brak zaufania do polityków, to często nie chcą oddawać głosu, albo trzeba ich do tego ponamawiać – tłumaczył.

Z kolei dr Dagmara Szczepańska z Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii PAN wskazywała, że z edukacją obywatelską nie jest dobrze.

– Bardzo wielu młodych ludzi, którzy dopiero co skończyli szkołę średnią, nie pamiętało w ogóle, żeby na jakimkolwiek przedmiocie były poruszane kwestie związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską. Młodzi bardzo często wspominali też o tym, że nauczyciele nie są apolityczni – mówiła Szczepańska.

